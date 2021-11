L’iPhone sera obsolète en 2032, selon un expert

Chaque année, Apple lance de nouveaux modèles améliorés de son iPhone emblématique, qui est une référence dans l’industrie technologique. Bien que ce soit pour l’instant, le premier expert mondial des produits Apple a déjà prédit sa fin de vie, évoquant l’année où l’appareil deviendra « obsolète ».

Ming-Chi Kuo indique l’année 2032 comme date d’expiration de l’iPhone.

On a beaucoup parlé du métaverse et de toute la technologie qui lui sera associée. Après tout, dans ce qui est l’avancée technologique (inévitable), ce que les consommateurs ont, aujourd’hui, comme référence ne l’est peut-être pas pour autant.

Ainsi, bien que l’iPhone d’Apple soit l’une des références les plus révélatrices de l’industrie technologique, le plus grand expert mondial de la marque a révélé qu’il deviendrait bientôt un appareil obsolète. Dans une note aux investisseurs, Ming-Chi Kuo explique que l’horizon temporel de l’iPhone est en 2032, soit dans les 10 ans.

Plus que cela, l’expert a révélé qu’Apple devrait remplacer l’iPhone par un nouveau gadget informatique pour un usage quotidien.

Dit Ming-Chi Kuo.

La réalité augmentée (RA) est une technologie qui superpose des images générées par ordinateur à la réalité. À l’heure actuelle, par exemple, la RA est connue dans des jeux tels que Pokemon Go. Désormais, selon le spécialiste d’Apple, au lieu de l’iPhone, il y aura alors un appareil AR.

La plupart des experts pensent qu’Apple remplacera l’iPhone par des lunettes qui permettront à l’utilisateur de changer la réalité dans le sud, ainsi que de la percevoir différemment. Des superpositions de cartes aux jeux vidéo.

Pour Ming-Chi Kuo, le succès du nouvel appareil d’Apple dépendra du degré de déconnexion des consommateurs vis-à-vis du concept de l’iPhone.

Si le casque AR se positionne uniquement comme accessoire pour le Mac ou l’iPhone, il ne sera pas favorable à la croissance du produit. Un casque AR autonome signifie qu’il aura son propre écosystème et offrira l’expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible.