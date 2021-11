Xbox Cloud Gaming, un succès total sur consoles Xbox

Nous avions vu comment Xbox Cloud Gaming, ou xCloud en abrégé, atteignait différents appareils. Il est arrivé sur Android, iOS et PC et cela semblait être un service très intéressant. Mais, il y a quelques semaines nous indiquions qu’il avait également atteint les consoles. La première chose à laquelle nous pouvons penser, c’est que c’est quelque chose qui n’est pas utile sur les consoles et, rien n’est plus éloigné de la réalité.

Xbox Cloud Gaming, un allié clé des consoles Xbox

J’ai pu tester Xbox Cloud Gaming assez longtemps sur ma Xbox Series S pour en parler. Commencez par dire que le processus est très simple. Nous pourrons jouer à n’importe quel jeu qui a un nuage dans le coin inférieur droit. Et, il y a beaucoup de jeux.

Vous avez terminé Yakuza Kiwami sans télécharger le jeu sur Xbox. Uniquement avec Cloud Gaming et ça a été un PASS pic.twitter.com/lBM26FAH1P – José Palacios (@luskao_sp) 28 novembre 2021

Dans mon cas, j’ai essayé State of Decay 2, Dicey Dungeons et Yakuza Kiwami. Le résultat a été surprenant car il n’y a pas de ralentissement et un temps de réponse incroyable. Tellement incroyable que j’ai pu passer les donjons Yakuza Kiwami et Dicey sans télécharger le jeu. C’est très intéressant pour nous tous qui parions sur une Xbox Series S et qui n’avons que 512 Go.

On gagne du temps et de l’espace sur le SSD pour pouvoir profiter d’un large panel de jeux en ce moment. Pouvoir essayer un jeu Game Pass sans le télécharger est formidable, on ne sait pas si on va l’aimer ou s’il va nous accrocher, mais on peut le tester en un temps record.

Évidemment tout cela nécessite d’avoir une bonne connexion, sinon nous aurons sûrement des problèmes. Dans mon cas, j’ai une connexion fibre de 300 Mo et le résultat a été merveilleux. Sur d’autres plateformes, il reste encore à améliorer, mais l’intégration sur Xbox est tout simplement parfaite.

Xbox Cloud Gaming a une marge d’amélioration

Hier, par coïncidence, j’étais chez un ami avec une Xbox One S et j’ai parlé des merveilles de xCloud. Cependant, j’ai également pu voir certains des problèmes qui existent encore bien qu’ils puissent être résolus à l’avenir.

C’est presque une tradition parmi mes amis de jouer à Gears of War sur écran partagé. C’est un jeu hautement recommandé pour jouer avec des amis et Gears 5 d’autant plus qu’il peut jouer jusqu’à quatre personnes sur un écran partagé. Mon ami n’avait pas allumé sa Xbox depuis longtemps et en plus de la mise à jour il devait télécharger la Gears 5.

Nous avons fait un test pour voir si le Gears 5 fonctionnait en multijoueur local et c’était impossible. Pour atteindre l’excellence, ce serait une bonne chose de pouvoir profiter du multijoueur local via Xbox Cloud Gaming. Le multijoueur en ligne est également une chose délicate et vous n’aurez pas toujours une réponse exceptionnelle. Je comprends que ce n’est pas quelque chose de simple puisque la retransmission est plus compliquée mais, ce serait atteindre l’excellence.