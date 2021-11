Bandai Namco annonce le musée Pac-Man+

C’est clairement un jeu qu’on ne présente plus et dont l’histoire traverse plusieurs générations de joueurs. Pac-Man est l’un de ces jeux dont l’histoire se confond avec l’histoire des jeux vidéo eux-mêmes, et pour cette raison même, Bandai Namco rend désormais hommage au jeu avec Pac-Man Museum+.

Venez découvrir un peu mieux Pac-Man Museum+.

Avec près de 40 ans d’existence, Pac-Man fait partie de ces jeux qui seront irrémédiablement liés à l’histoire même de l’évolution du jeu vidéo.

Avec plus de 50 jeux sortis en l’honneur de ce petit héros, Pac-Man a vu sortir des éditions pour tous les goûts et un gameplay distinct qui fait de lui un héros de persévérance et de rajeunissement.

Afin de célébrer toute la richesse de Pac-Man et son importance dans l’histoire des jeux vidéo, Bandai Namco a récemment annoncé Pac-Man Museum+ pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (via Steam).

Ainsi, les joueurs et fans de ce smiley latéralisé sont invités à revisiter 14 des titres de la série mythique, dont beaucoup ne sont plus disponibles depuis des années.

Pac-Man Museum+ propose une collection unique de jeux Pac-Man classiques et modernes issus de plus de 40 ans d’histoire de l’emblématique bibliothèque de personnages de jeux vidéo. Les fans et les passionnés apprécieront le classique original d’arcade emblématique aux côtés de titres frénétiques plus modernes, notamment Pac-Man Battle Royale, Pac-Man 256 et plus encore !

Voir la liste des jeux disponibles au Pac-Man Museum+ :

Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Terre

Pac-Mania

Pac-Attaque

Pac-in-Time

Pac-Man Arrangement Arcade ver.

Pac-Man Arrangement CS ver.

Pac-Man cCampionship Edition

Pac moto

Pac’n Roll Remix

Pac-Man Battle Royale

Pac-Man 256

Pac-Man Museum+ propose également une interface visuelle unique qui ressemble à une salle de jeux d’arcade. Les joueurs peuvent personnaliser leur arcade avec des meubles, des décorations et d’autres souvenirs, ce qui en fait leur espace de loisirs pour célébrer Pac-Man.

De plus, il existe un système de progression basé sur les quêtes, où l’achèvement des quêtes récompense les joueurs avec des pièces qui peuvent être utilisées pour débloquer plus de quêtes ou d’objets que les joueurs peuvent utiliser pour égayer leur salle de jeu virtuelle.

« Pac-Man est une icône mondiale qui a été continuellement aimée par les fans et les joueurs depuis plus de 40 ans.« , a déclaré Hervé Hoerdt (Senior Vice President, Marketing, Digital & Content chez Bandai Namco). « Nous espérons que les joueurs de toutes les générations pourront profiter de Pac-Man Museum+ car ce pack propose une large gamme de jeux en vedette de la série légendaire.«

Pac-Man Museum+ sera disponible en Europe pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (via Steam) début 2022.