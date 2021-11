COVID-19 : Renseignez-vous sur la situation dans votre municipalité

La pandémie de COVID-19 se poursuit et il y a maintenant une nouvelle variable qui rend tout plus complexe. La nouvelle variante Omicron du coronavirus présente un grand nombre de mutations génétiques, dont certaines sont préoccupantes, et les données suggèrent un risque accru de réinfection par rapport aux autres variantes du virus SARS-CoV-2.

Heureusement, il n’y a toujours aucune trace de la nouvelle variante au Portugal. Et votre conseil, comment en est-il actuellement au niveau du COVID-19 ?

Les Portugais sont déjà « habitués » au nombre élevé de COVID-19. Il est vrai qu’actuellement il y a moins de décès et d’hospitalisations par rapport aux périodes passées, mais le nombre de nouveaux cas reste assez élevé. Ces derniers jours, les chiffres ont augmenté de façon exponentielle et de nouvelles mesures de combat ont déjà été annoncées par António Costa. Vous pouvez découvrir toutes les nouvelles mesures ici.

Comment est l’incidence cumulative de COVID-19 dans votre municipalité?

L’incidence cumulée sur 14 jours de l’infection SARS-CoV-2/COVID-19 correspond au quotient entre le nombre de nouveaux cas confirmés dans les 14 jours précédant l’analyse et la population résidente estimée, par commune, au 31 décembre 2019 , par l’Institut national de la statistique, IP. Elle est généralement exprimée en nombre de cas pour 100 000 habitants.

Exemple : Dans les 14 jours précédant le jour de l’analyse, 50 cas d’infection par le SARS-CoV-2/COVID-19 ont été attribués à une commune précise, avec une population résidente de 150 000 habitants.

Il existe 4 niveaux de risque :

> 960 : Risque extrêmement élevé

> 480 à 960 : Risque très élevé

> 240 à 480 : Risque élevé

<240 : risque modéré

La date utilisée correspond à la date de notification du cas confirmé, contenue dans les informations de l’enquête épidémiologique, dans la première notification clinique rapportant un résultat positif ou dans la première notification laboratoire avec un résultat positif.

Pour affecter la commune au cas, on utilise l’adresse d’occurrence identifiée dans l’enquête épidémiologique ou dans la première déclaration clinique avec indication d’un résultat positif.

Dans les cas où l’adresse d’occurrence est manquante, l’adresse de résidence du cas, enregistrée dans le registre national des utilisateurs du service national de santé, est utilisée.

