Endesa va abandonner le commerce du gaz en 2040

Partout dans le monde, progressivement, des entreprises de divers secteurs commencent à se positionner afin de décarboner leur activité. Le géant italien Enel, maison mère de l’espagnol Endesa, a présenté un plan qui prévoit l’abandon total de l’activité gazière d’ici 2040.

Le Plan Stratégique 2022-2024 s’appuie sur une politique de décarbonation.

La société italienne Enel, maison mère de la société espagnole Endesa depuis 2009, a présenté, cette semaine, les grandes lignes de son Plan stratégique 2022-2024 basé sur une politique de décarbonation. Comme de nombreuses entreprises dans le monde, la définition de stratégies pour réduire les émissions de dioxyde de carbone est au centre de la nouvelle planification.

Dans le cadre de la stratégie définie, la mère d’Endesa entend anticiper ses objectifs à une décennie, afin de ne pas prendre tout le secteur au dépourvu. Cependant, la planification inclut l’abandon total de l’activité gazière, en 2040.

Bien qu’Endesa n’ait pas une masse significative de clients au Portugal – environ 400 000 – cette nouvelle mesure aura un impact direct sur l’Espagne voisine. En effet, Endesa Espagne est le deuxième plus grand distributeur de gaz du pays, après Naturgy.

Endesa quittera le gaz au profit de la stratégie d’Enel

Le document préparé par Enel précise qu’il « envisage d’abandonner la production de charbon d’ici 2027 et la production de gaz d’ici 2040, en remplaçant son parc thermique par de nouvelles capacités renouvelables et en profitant de l’hybridation des énergies renouvelables avec des solutions de stockage ». Plus que cela, il précise que « toute l’électricité vendue par le Groupe jusqu’en 2040 doit provenir de sources renouvelables et, d’ici la même année, le Groupe abandonnera son activité de vente de gaz ».

Selon La Información, cette décision impliquera la mobilisation de 210 milliards d’euros d’investissements, jusqu’en 2030.

La mise en œuvre du plan permet de passer de la décennie de la découverte des énergies renouvelables à l’actuelle décennie de l’électrification.

A déclaré Francesco Starace, PDG de la mère d’Endesa.

La stratégie d’Enel est claire : l’entreprise prévoit une réduction allant jusqu’à 40 % de ses coûts énergétiques. Dans le même temps, il prévoit une réduction allant jusqu’à 80 % de son empreinte carbone d’ici 2030. En attendant, il se prépare à être compétitif dans une économie décarbonée qui pourrait éliminer les entreprises qui ne s’adaptent pas.

