Ce sont les premières de films et de séries sur Netflix pour décembre.

Nous sommes sur le point d’entrer dans la saison de Noël et la preuve en sont les différentes villes et villages à travers le pays qui commencent déjà à être décorés avec des détails faisant allusion à cette saison. Le froid se fait déjà sentir bien plus que le soleil et tous ces détails nous invitent à prendre un verre chaud devant la cheminée en compagnie de Netflix.

Donc, comme d’habitude, nous quittons aujourd’hui les films et séries qui feront leurs débuts sur la plateforme de streaming pour le mois de décembre.

Pour ce mois qui commence, il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités sur Netflix. Ces premières sont médiatisées par Netflix Portugal, cependant il peut y en avoir d’autres qui ne sont pas mentionnés ici.

Jour 1 – Le pouvoir du chien

Un éleveur autoritaire et charismatique mène une guerre d’intimidation contre la nouvelle épouse et le fils adolescent de son frère, jusqu’à ce que des secrets cachés soient révélés

Ce film original de Netflix sortira le 1er décembre.

le pouvoir du chien

Jour 1 – L’aventure bizarre de JoJo : Stone Ocean

Plusieurs générations de la famille Joestar, toutes portant le même surnom, affrontent des méchants surnaturels à plusieurs époques.

La prochaine saison de cette série originale Netflix s’ouvre le 1er décembre.

L’aventure bizarre de JoJo

Jour 2 – Célibataire jusqu’à Noël

Peter demande à son meilleur ami de se faire passer pour son petit ami pendant qu’il va passer Noël avec sa famille. Mais les plans et les sentiments changent lorsqu’ils essaient de vous mettre dans une relation.

Ce film Netflix sortira le deuxième jour du mois prochain.

Célibataire même à Noël

Jour 3 – La Casa de Papel Partie 5 Vol.2

La saga des voleurs cagoulés de costumes rouges avec des masques caractéristiques est la véritable marque de fabrique de cette série originale de Netflix.

Le deuxième tome de la cinquième partie de La Casa de Papel sera présenté en première le 3 décembre.

La Casa de Papel

Jour 6 – Voir

Les cinéphiles examinent les moments cinématographiques qui les ont excités, déconcertés, mis au défi et à jamais changés dans cette collection d’essais visuels.

Cette série Netflix sera diffusée le 6 décembre.

aller

Jour 10 – Inexcusable

Une femme accusée de meurtre sort de prison dans une société qui refuse de pardonner ce qu’elle a fait dans le passé et cherche une sœur qu’elle a laissée derrière elle.

Ce film présente la participation de Sandra Bullock et vous pouvez le regarder à partir du 10 décembre.

Inexcusable

Jour 10 – Returnal à la maison

Ces créatures peuvent sembler dangereuses, mais elles ont un cœur d’or et sont, surtout, incomprises. Désormais, ils s’échapperont de captivité et retourneront à leurs origines.

« Back to Home » est un film Netflix dont la première aura lieu le 10 du mois prochain.

Returnal à la maison

Jour 15 – La main de Dieu

Dans le Naples des années 1980, le jeune Fabietto se passionne pour le football, mais subit une tragédie familiale, façonnant son avenir incertain mais prometteur en tant que cinéaste.

Ce film sera diffusé le 15 décembre.

La main de Dieu

Jour 16 – Aggretsuko T4

Frustré par son travail de bureau ingrat, le panda roux Retsuko est aux prises avec le stress, criant des chansons de death metal au karaoké après le travail.

La 4e saison de cette série s’ouvre le 16 du mois prochain.

Aggretsuko

Jour 17 – Le sorceleur T2

Geralt de Rivia, un chasseur de monstres mutants, voyage vers son destin dans un monde chaotique où les humains sont plus diaboliques que les monstres eux-mêmes.

La deuxième saison de cette série originale de Netflix sera diffusée le 17 décembre.

Le sorceleur

Jour 15 à 23 – Elite : Histoires courtes

La série Elite publiera quatre contenus d’histoires courtes du 15 au 23 décembre. Voici quelques-uns:

Samuel Omar

Philippe Caye Philippe

Jour 22 – Emily à Paris T2

Après avoir obtenu l’emploi de ses rêves à Paris, Emily Cooper, originaire de Chicago. commence une nouvelle vie d’aventures dans le travail, l’amitié et l’amour.

La deuxième saison de cette série Netflix sera diffusée le 22 décembre.

Elimy à Paris

Jour 24 – Ne lève pas les yeux

Deux astronomes paniqués font une tournée médiatique pour avertir l’humanité d’une comète mortelle sur une trajectoire de collision avec la Terre. Mais il semble qu’il pourrait y avoir des choses encore pires.

Ce film Netflix est diffusé le jour de Noël.

ne lève pas les yeux

Jour 31 – Cobra Kai T4

Des décennies après la compétition qui a changé leur vie, la rivalité entre Johnny et Daniel est de retour dans cette suite des films « Moment of Truth ».

Il s’agit d’une série Netflix et la saison quatre s’ouvre le 31 décembre.

Serpent Kai

Jour 31 – Queer Eye T6

A vos mouchoirs ! Le nouveau « Fab 5 » est là pour des conseils plus judicieux, des changements visuels intenses et des révélations passionnantes qui laisseront tout le monde se balancer.

La sixième saison de cette série originale Netflix sera diffusée le 31 du mois prochain.

œil étrange

Allez-vous voir l’une de ces premières sur Netflix ?