6 modificateurs de voix pour discuter en ligne (gratuit)

Les gens utilisent des modificateurs de voix pour diverses raisons. Certains les utilisent pour s’amuser, comme faire des farces à des amis ou mieux entrer dans un personnage en ligne. D’autres les utilisent pour l’anonymat et la confidentialité. Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez modifier votre voix, vous aurez besoin d’applications et d’outils pour vous aider à le faire.

Par conséquent, nous vous proposons les 6 meilleurs modificateurs de voix gratuits pour discuter en ligne.

1. Changeur de voix Voxal

Voxal a une interface utilisateur simple et une grande bibliothèque d’effets vocaux. L’outil est rapide et sans décalage, et fonctionne bien avec la plupart des applications et des jeux. Vous pouvez créer des effets vocaux personnalisés et même les ajouter à des fichiers audio existants.

Voxal est construit avec un haut niveau de compatibilité, lui permettant de fonctionner avec n’importe quel programme d’entrée audio. Il dispose d’un outil de réduction du bruit qui peut être utilisé pour supprimer le bruit de fond des effets sonores. Il existe une fonction de changement de voix en temps réel qui vous permet de changer rapidement de voix. Vous pouvez également créer des raccourcis clavier personnalisés pour permettre une commutation rapide entre plusieurs voix prédéfinies.

Ce logiciel fonctionne en arrière-plan, interceptant les sons de votre microphone avant qu’ils n’atteignent vos applications, vous n’avez donc pas à vous soucier des paramètres d’un autre programme.

Lancez simplement Voxal et choisissez un effet avant d’utiliser votre microphone sur n’importe quelle plate-forme sur laquelle vous souhaitez modifier votre voix, et vous pouvez créer des distorsions vocales en quelques minutes.

Télécharger Voxal Voice Changer

2. MorphVOX Junior

MorphVOX Junior est un programme gratuit de changement de voix basé sur Windows. Il est conçu pour les jeux en ligne, mais peut être utilisé à toute fin nécessitant de changer de voix. MorphVOX Junior est simple à configurer et à utiliser, avec une interface utilisateur très simple. Il a une version payante qui ajoute beaucoup plus de fonctionnalités et améliore la qualité, mais la version gratuite sera suffisante pour la plupart des utilisateurs.

Comprend une variété d’effets amusants, notamment extraterrestre, nerd, homme, femme, enfant et robot. Ce logiciel est adapté aux jeux en ligne et s’intègre bien avec Discord et Twitch.

Cependant, ce n’est pas le plus simple à configurer, surtout si vous l’utilisez comme modificateur de voix pour Discord. Mais si vous vous consacrez à la compréhension de son interface, vous aurez accès à des sons nettement plus « propres ».

Télécharger MorphVOX Junior

3. Changeur de voix de poisson-clown

Il s’agit d’un programme de changement de voix gratuit et facile à utiliser avec une bonne sélection d’effets vocaux. Il est basé sur Windows et fonctionne au niveau du système, il peut donc fonctionner avec n’importe quelle application qui utilise le microphone de votre appareil. Clownfish est simple à utiliser et s’intègre à Discord, Skype, WhatsApp Desktop, Viber et la plupart des jeux vidéo.

Clownfish est équipé d’un traducteur, ce qui peut être utile lorsque vous discutez avec quelqu’un de l’étranger. Comme la plupart des traducteurs en ligne, il n’est pas très précis, mais il captera suffisamment pour vous aider à comprendre l’essentiel de ce que dit l’autre personne. Cette fonctionnalité combinée à sa bonne (et rapide) capacité de synthèse vocale fait de Clownfish une offre décente.

Clownfish est également livré avec un plugin Virtual Support Technology qui vous permet de créer des effets sonores personnalisés. Cet outil peut être difficile à configurer, mais vous pouvez suivre les instructions sur le site Web. Un autre « inconvénient » est l’esthétique désuète, pour beaucoup non pertinente.

Télécharger le changeur de voix Clownfish

4. SuperVoiceChanger – Windows

Il s’agit d’un modificateur de voix élégant avec des options pour modifier les caractéristiques de la voix. L’interface est simple et facilement personnalisable. Avec une fonction de changement de voix en temps réel pour tout l’audio sur votre appareil, les paramètres vocaux peuvent être facilement enregistrés pour une utilisation future.

SuperVoiceChanger peut également être utilisé comme enregistreur vocal et fonctionne avec Discord et d’autres programmes similaires. C’est vrai que l’interface n’est pas des plus avancées, mais elle parvient à faire comme prévu. Ce logiciel est uniquement disponible pour Windows – il prend en charge les processeurs 32 bits et 64 bits.

Télécharger SuperVoiceChanger

5. Super Éditeur de Voix – Android

Super Voice Editor a une tonne d’effets vocaux réalistes avec divers héros, animaux et sons de robots. Il s’agit également d’un modulateur audio doté d’une fonction de réduction du bruit intéressante.





Le Super Voice Editor peut également être utilisé comme enregistreur vocal et a la possibilité de créer des sonneries à partir des enregistrements. Vous pouvez également couper, diviser et mixer facilement des fichiers audio et les partager sur vos réseaux sociaux préférés.

Télécharger Super Voice Editor

6. Changeur de voix – Android

Il s’agit d’un modificateur de voix Android qui permet aux utilisateurs d’être très créatifs. Ce logiciel permet aux utilisateurs d’enregistrer de l’audio et de modifier la voix avec une quantité de 52 effets vocaux. En outre, vous pouvez appliquer plusieurs effets pour créer des sons uniques et enregistrer les sons modifiés pour une utilisation future.





L’utilisation de ce logiciel est simple, comme les modificateurs de voix que nous avons vus précédemment. Vous pouvez partager vos effets vocaux sur vos réseaux sociaux préférés, mais le manque de fonctionnalité de commutation vocale en temps réel est décevant. Voice Changer compense vos lacunes avec une fonctionnalité intéressante : l’optimisation de la taille. L’application est gratuite et mise à jour régulièrement, il est donc possible d’ajouter davantage de fonctionnalités.

Télécharger Voice Changer

