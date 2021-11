Steam établit un nouveau record et atteint plus de 27 millions de joueurs simultanément

Dans le domaine technologique, l’aspect jeu vidéo est, sans aucun doute, l’un des plus attrayants et séduisants de tous. Il y a des joueurs partout dans le monde et la pandémie de COVID-19 a encore favorisé cette activité, car les gens passaient beaucoup de temps à la maison et devaient l’occuper.

Les dernières données publiées montrent la folie qui règne dans le monde des jeux électroniques. Et selon les informations, la populaire plateforme Steam a désormais réussi à établir un nouveau record en ayant plus de 27 millions de joueurs simultanément.

Le monde du jeu vidéo évolue constamment avec de nouvelles versions et des débuts. De plus, les jeux classiques et même les plus anciens continuent d’être le choix de nombreux joueurs et, par conséquent, c’est une industrie où il y a de la variété et des options pour tout le monde.

A ce titre, les plateformes dédiées aux jeux doivent être au courant de toute l’actualité et offrir aux joueurs des expériences plus nombreuses et meilleures, gratuites ou à des prix attractifs.

Steam bat un nouveau record : plus de 27 millions de joueurs en même temps

Steam n’a pas besoin d’être présenté, étant la plate-forme de jeu la plus populaire. Et les dernières nouvelles montrent que la popularité du service augmente. Selon ce qui vient d’être publié, Steam a réussi à établir un nouveau record en atteignant plus de 27 millions de joueurs simultanément.

Plus précisément, il y avait 27,1 millions de joueurs (27 182 165), un chiffre qui a battu le record atteint en avril de cette année de 26,9 joueurs.

Sur ces 27 millions de joueurs, 7,83 millions jouaient en même temps et 18 millions avaient la plate-forme ouverte. Au moment de la rédaction de cet article, Steam comptait 20 704 672 joueurs simultanément.

Ces données sont très importantes pour le service, puisqu’il est ainsi capable de réaliser une année de hausse. Et la raison de ce succès a plusieurs facteurs, dont la pandémie de COVID-19 qui a poussé les gens à se mettre en quarantaine, où ils avaient plus de temps libre et, en grande partie, étaient occupés par des jeux. Bien sûr, cela aide également que Steam ait toujours de bons titres, des jeux gratuits et des promotions très attrayantes disponibles.

