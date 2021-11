Le SoC MediaTek Dimensity 9000 sera deux fois plus cher que la génération précédente

Nous avons déjà évoqué ici que, de manière générale, MediaTek est une marque qui ne tombe pas dans les bonnes grâces des consommateurs. Mais on ne peut pas nier qu’il s’agit d’un constructeur puissant et l’actualité de ces dernières semaines a renforcé sa tendance concurrentielle, notamment après avoir annoncé qu’il sera le premier à lancer un SoC pour smartphones construit sur un procédé de fabrication 4nm.

Le prochain processeur haut de gamme Dimensity 9000 sera le nouveau grand pari de la société taïwanaise. Mais selon les informations maintenant révélées, il semble également que le prix sera puissant car il est deux fois plus cher que la génération précédente.

Les attentes sont assez élevées pour l’arrivée des premiers smartphones avec le puissant SoC Dimensity 9000 de MediaTek. Ce sera l’une des premières puces pour appareils mobiles construites selon un processus de fabrication en 4 nm, et toutes ses caractéristiques en font un processeur capable de bousculer la concurrence, comme les Snapdragons de Qualcomm.

Le puissant SoC a déjà été officiellement annoncé par MediaTek et le premier smartphone équipé du Dimensity 9000 devrait arriver en février 2022.

SoC MediaTek Dimensity 9000 coûtera deux fois plus cher que son prédécesseur

Mais la puissance du nouveau processeur mobile de MediaTek ne se limite peut-être pas à sa seule construction. Selon les données révélées par DCS, sur le réseau social chinois Weibo, le SoC Dimensity 9000 coûtera presque le double du prix de son prédécesseur, le Dimensity 1200. De plus, la source ajoute également que le prochain processeur haut de gamme du rival Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen1, sera encore plus cher que le Dimensity 9000 de MediaTek.

Il est cependant important de noter que les prix mentionnés dans l’alimentation s’appliquent aux chipsets, et pas seulement à un seul processeur. Ces informations sont basées sur le fait que lorsqu’ils achètent des SoC auprès de MediaTek et Qualcomm, les fabricants apportent non seulement les puces, mais également d’autres pièces de support.

DCS note également que la puce 5 nm Dimensity 7000 arrivera après le premier trimestre 2022 et que Qualcomm mettra à jour la gamme 7 de ses processeurs Snapdragon.