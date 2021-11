iPhone : créez des vidéos, des GIF et de longues expositions avec des photos en direct

J’avais l’habitude de désactiver Live Photos sur mon iPhone. C’est sympa, le gadget. Mais je n’ai jamais compris la fonction comme plus. Jusqu’à ce que je vois que beaucoup plus est possible avec :

Tout d’abord : vous créez des photos en direct sur l’iPhone en activant le symbole en direct sous la forme de plusieurs cercles concentriques dans l’application Appareil photo. Vous choisissez ensuite les effets mentionnés ici après l’enregistrement dans l’application Photos.

Choix de l’effet live dans la galerie

Pour cela, appuyez sur l’image, cliquez sur « Live » en haut à gauche et sélectionnez l’effet souhaité. L’iPhone a ensuite besoin d’un peu de temps pour retraiter l’image. Vous pouvez toujours choisir un effet différent par la suite, par exemple faire un rebond à partir d’une boucle sans fin et vice versa.

De longues expositions avec des photos en direct

L’une des possibilités les plus excitantes offertes par les photos en direct est : les expositions longues. Il s’agit d’effets tels que le flou ou le flou de mouvement, pour lesquels vous auriez autrement besoin d’un appareil photo reflex ou système avec sélection manuelle de la vitesse d’obturation. L’effet est mieux illustré dans nos exemples de photos d’une grande roue au marché de Noël de Bonn :

photo de nuit normale

Photo en direct longue exposition

Mais vous pouvez aussi faire plus avec, comme tenir la caméra sur une voiture en mouvement pour que l’arrière-plan soit flou (« caméra tirée »).

La raison en est que l’intelligence artificielle d’un iPhone commence à créer une série d’images pour une photo en direct 1,5 seconde avant et après le déclenchement. Vous créez donc un effet de 3 secondes. Cela vaut également la peine pour une longue exposition, par exemple pour adoucir une rivière ou une cascade :

La photo live en pose longue baigne la mer dans un flou mystique. Pour ce faire, maintenez l’iPhone aussi immobile que possible.

Les professionnels utilisent également cet effet pour les horizons, les photos de nuit ou les photos d’aurores boréales. Les poses longues peuvent prendre plusieurs minutes avec l’équipement approprié. Cependant, cela nécessite des caméras professionnelles et un trépied ou au moins une surface stable. Avec des photos en direct sur l’iPhone, vous pouvez au moins imiter cela.

Supplément : photographie au flash

En ce qui concerne la foudre, vous ne savez pas exactement quand cela se produira, et une fraction de seconde plus tard, ils sont à nouveau partis. Les photos dans lesquelles vous voyez des éclairs sont donc généralement des prises de vue à long terme dans lesquelles le photographe a simplement augmenté les chances de vous capturer en utilisant une vitesse d’obturation lente. Vous pouvez raccourcir ce temps avec une photo en direct. Étant donné que l’iPhone commence à prendre des photos 1,5 seconde avant le déclenchement, vous pouvez pratiquement attendre de voir le flash et ensuite seulement le relâcher. Cela a assez bien fonctionné dans notre test:

Photo live iPhone avec flash et – je le jure – pas de photoshop ni de post-traitement

Boucle/boucle sans fin

C’est aussi un bel effet qui est particulièrement adapté pour prendre des photos d’éléments en mouvement. Vous pouvez créer une boucle sans fin avec des photos en direct, puis les lire sous forme de vidéo et de GIF animé. Ici aussi, par exemple, d’une grande roue qui a l’air de tourner et de tourner…

Si vous sélectionnez la fonction live « boucle sans fin », l’iPhone crée un fichier vidéo à partir de celui-ci et un GIF animé. Vous pouvez retrouver la vidéo à la place de la photo en direct dans la galerie (elle apparaît sous forme de fichier vidéo lorsque vous l’envoyez vers un Mac via AirDrop, par exemple). Pour le GIF animé, allez dans Galerie > Albums, faites défiler jusqu’à Types de média et choisissez Animé :

Si vous envoyez l’image en direct formatée en boucle sans fin par e-mail, iOS crée automatiquement un GIF animé à partir de celle-ci.

Cinémagraphes

Vous les trouvez parfois sur des sites Web ou même des expositions d’art. Des vidéos qui semblent immobiles, mais dans lesquelles un petit quelque chose bouge au premier plan ou à l’arrière-plan comme par magie :

L’effet est appelé cinemagraph, cinemagraph, motion Still ou effet d’image animée. Vous pouvez y parvenir avec des photos en direct sur l’iPhone comme suit :

Active la fonction de photos en direct dans l’application appareil photo iPhone.

Tirez sur un objet en mouvement sur un arrière-plan statique.

Lorsque vous faites cela, maintenez l’appareil photo stable.

Après avoir pris la photo, accédez à l’application Photos, sélectionnez votre photo en direct et appuyez sous « En direct » sur « Endless loop ».

Car un cinemagraph n’est en fait qu’une boucle sans fin qui se réduit à un seul mouvement.

rebond

Vous connaissez probablement les ricochets (boomerangs) des histoires sur Instagram, Snapchat ou des applications de médias sociaux similaires. Les objets animés se déplacent d’avant en arrière et cela presque sans fin. Vous pouvez également créer quelque chose comme ceci avec les photos en direct de l’iPhone :

Effet secondaire intéressant : non seulement la grande roue se déplace d’avant en arrière, mais les personnes au premier plan semblent également danser d’une jambe à l’autre.

L’iPhone crée une vidéo à partir de cette séquence en direct et un GIF animé que vous pouvez trouver dans la galerie sous Types de médias> Animé. Si vous envoyez la photo à un Mac via AirDrop, vous la trouverez là sous forme de fichier vidéo. Si vous l’envoyez par e-mail, iOS en crée un GIF animé.

Vidéos

Pour enregistrer une photo en direct sous forme de vidéo, vous avez deux options :

Accédez à la galerie, sélectionnez la photo en direct, cliquez sur le symbole de partage et sélectionnez « Enregistrer en tant que vidéo » dans les options. L’image en direct apparaît alors dans la galerie dans le dossier Vidéos. Vous allez dans la galerie, appuyez sur la photo et choisissez les effets de boucle ou de ricochet sans fin. Si vous envoyez la photo à un Mac via AirDrop, elle est automatiquement formatée en vidéo.

Vous pouvez même combiner plusieurs images en direct en une seule vidéo. Pour ce faire, accédez à la galerie, sélectionnez les images en direct souhaitées, appuyez sur le symbole de partage, puis sélectionnez « Enregistrer en tant que vidéo ».

Plutôt cool : si vous créez une vidéo à partir d’une ou plusieurs images en direct à l’aide de l’option « enregistrer en tant que vidéo », elle a même soudainement du son :

GIF animés à partir de photos en direct

Si vous souhaitez créer un GIF animé à partir d’une photo en direct, le chemin pour y arriver est très simple :

Allez dans la galerie, sélectionnez l’image en direct et sous l’onglet « En direct », sélectionnez les options boucle sans fin ou ricochet. Attendez un moment que l’iPhone applique les paramètres.

C’est ça. Vous pouvez trouver votre GIF animé dans la galerie sous Albums> Types de média> Animé.

Si vous transférez le fichier image sur votre Mac ou un autre appareil, il peut toujours être formaté en tant que vidéo. Ici, vous pouvez utiliser un convertisseur gratuit de vidéo en GIF en ligne – ou vous pouvez envoyer la vidéo vous-même par e-mail. iOS le transforme ensuite en un GIF animé.

histoires Instagram

Si vous sélectionnez une photo en direct pour une histoire dans l’application Instagram, Instagram vous propose plusieurs options pour intégrer l’image en conséquence :

Classique (correspond à la boucle sans fin)

Ralenti (boucle sans fin ralentie)

Écho (ricochet)

Duo (combinaison de boucle sans fin et de rebond)

Histoire Instagram avec image live iPhone : sélectionnez ici le type de présentation souhaité et raccourcissez l’animation si vous le souhaitez.

La meilleure façon d’y arriver est :

Ouvre l’application Instagram

Cliquez sur le symbole + ci-dessus et sélectionnez « Histoire »

Sélectionnez maintenant l’image en direct souhaitée

Cliquez sur le symbole boomerang / infini et choisissez l’effet souhaité

Si nécessaire raccourcir le clip en bas

Publiez l’histoire en cliquant sur « Votre histoire »

La façon de sélectionner l’image en direct dans la galerie et de la transformer en histoire via « Partager »> Instagram est moins recommandée. Dans certaines de nos tentatives, Instagram n’a pas adopté l’animation et n’a affiché qu’une image statique.

Ceci est également possible, mais n’est pas recommandé : créez une histoire Instagram en utilisant la fonction de partage

Conseils pour de meilleures photos en direct

Plus vous tenez l’iPhone silencieusement, meilleures seront vos photos en direct. Soutenez-vous, prenez l’iPhone à deux mains et tenez-le déjà avant et calme pendant un certain temps après le déclenchement. L’iPhone démarre l’« enregistrement » en direct 1,5 seconde avant le déclenchement et continue l’enregistrement 1,5 seconde après.

Longue exposition avec des photos en direct

Ne comptez pas sur un bel effet seul. La composition de l’image (couleurs, texture, nombre d’or, etc.) est tout aussi importante.

Les photos en direct occupent beaucoup plus d’espace de stockage sur votre iPhone. Au début de la fonction sur l’iPhone 6S en septembre 2015, les images avaient environ deux fois plus d’espace de stockage que les photos normales. Si vous prenez des photos avec HEIC et HEIF, vous pouvez désormais économiser beaucoup d’espace de stockage avec des photos en direct. Néanmoins : si vous manquez de mémoire, il vaut mieux ne pas prendre toutes les photos avec la fonction live. Ou faites-le et supprimez les images infructueuses immédiatement après chaque séance photo.

Smartphones Android et photos en direct

Nous ne voulons pas le cacher : la fonction de photos en direct n’est bien sûr pas limitée aux iPhones ou aux outils standard iPhone. Vous pouvez également utiliser d’autres applications pour cela, telles que Motion Stills de Google.

Les « moments » sur un smartphone Huawei sont une fonction similaire aux photos en direct sur l’iPhone.

Certains smartphones Android ont également une fonction comparable. Avec les smartphones Samsung, cela s’appelle « enregistrement de mouvement », avec les téléphones Motorola « Photos actives », avec Huawei « images animées » ou « moments », avec les téléphones Google Pixel « mouvement ». La meilleure chose à faire est de vérifier votre application photo pour voir si votre téléphone Android a la fonction, ce qu’il peut faire et comment il s’appelle là-bas.

Conclusion

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec des images en direct sur iPhone. Ce que je trouve le plus excitant, ce sont les fonctions de boucle sans fin sur une grande roue. Pendant ce temps, j’ai été surpris de constater que lors de la conversion en vidéo, le son peut également être soudainement entendu. Si à un moment donné Apple avait créé des clips encore plus longs à ce sujet, cela profiterait certainement à la créativité de certains contemporains.