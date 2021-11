Envie de tester Windows 11 ? Microsoft propose une machine virtuelle avec tout ce dont vous avez besoin

Même avec Windows 11 déjà publié par Microsoft, beaucoup ne parviennent toujours pas à tester cette version. L’accès à cette nouvelle version a été introduit progressivement, dans le but de contrôler et de prévenir les problèmes qui pourraient survenir.

Pour aider tous ceux qui veulent essayer Windows 11, Microsoft a préparé quelque chose de nouveau. Vous disposez d’une machine virtuelle accessible que tout le monde peut télécharger et utiliser pour découvrir et expérimenter tout ce que ce système offre.

Comme tout le monde n’a pas déjà accès à Windows 11, ou ne veut pas encore l’installer, il existe déjà des solutions alternatives. Le plus évident, et même le plus pratique, est d’utiliser une machine virtuelle, où tout peut être utilisé.

Microsoft a géré ce processus et a une proposition pour les utilisateurs. Création d’une machine virtuelle basée sur Windows 11 Entreprise. Ceci est déjà disponible pour tout le monde et peut être utilisé sur différentes plates-formes, et peut être utilisé sur VMWare, Hyper-V, VirtualBox ou Parallels.

Fenêtre 11 Entreprise (évaluation)

Kit de développement logiciel (SDK) Windows 10, version 2004 (10.0.19041.0)

Visual Studio 2019 (dernière version depuis le 10/09/2021) avec UWP, .NET Workbench et les workflows Azure activés. Il comprend également l’extension Windows Template Studio

Visual Studio Code (dernière version depuis le 10/09/2021)

Sous-système Windows pour Linux activé avec Ubuntu installé

mode planificateur activé

Terminal Windows installé

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, Microsoft a doté cette machine virtuelle de nombreux outils supplémentaires. Non seulement Windows 11 Enterprise est présent, mais il possède également Visual Studio, VS Code, WSL et bien plus encore.

Comme prévu, cette machine virtuelle ne durera pas éternellement et a une date d’expiration. Ce moment aura lieu le 9 janvier 2022, ce qui laisse le temps à l’utilisateur de tester Windows 11 et ses nombreuses fonctionnalités.

Cette proposition de Microsoft est téléchargeable et a une taille de 20 Go. C’est le moyen le plus simple de garantir l’accès à Windows 11, rempli d’autres outils, pour tester ou simplement prendre connaissance de cette nouvelle proposition.