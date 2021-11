Au fil des ans, le marché des montres intelligentes s’est développé, l’Apple Watch dominant depuis son lancement. Les autres marques tentent de suivre et de présenter de nouvelles propositions, sans même pouvoir changer le scénario.

Le troisième trimestre 2021 montre à nouveau ce scénario, mais avec une différence importante. L’Apple Watch domine toujours le marché des montres connectées, mais la concurrence s’intensifie et gagne du terrain.

Le marché des montres connectées continue de croître

Il ne fait aucun doute que l’Apple Watch est le meilleur vendeur sur le marché des montres intelligentes. C’est un comportement presque naturel, mais il est renforcé par la concurrence, qui présente quelques lacunes et manque de fonctionnalités dans ses propositions.

Au troisième trimestre 2021, les données sont claires et révèlent que ce marché a progressé de 16%, en résultat cumulé depuis un an. Les ventes ont augmenté, et pas seulement sur le marché des montres connectées, à la suite de certaines nouvelles qui ont été présentées.

Apple Watch domine, mais Samsung grandit

Force est de constater ici que Samsung a regagné une partie de son marché, atteignant désormais 14,4% de sa part de marché. Avec la nouvelle Galaxy Watch 4, les consommateurs ont enfin vu une proposition qui s’intègre directement dans Android et son écosystème.

A noter qu’Apple a perdu du terrain, passant de 28% à 21,8%. Le retard à atteindre le marché pour l’Apple Watch 7 était la raison invoquée. Point culminant pour Huami, qui a également grandi avec Amazfit.

Wear OS a maintenant de nouvelles opportunités de croissance

Il convient de noter le renforcement de Wear OS, avec l’arrivée de la nouvelle Samsung Watch 4. Google et son système ont réussi à se développer, avec une réelle opportunité d’augmenter encore sa position sur le marché bientôt, avec de nouvelles marques pour adopter ce système.

Ce scénario montre que même avec la nette domination de l’Apple Watch, la concurrence ne reste pas immobile et gagne du terrain. Le passage de Samsung à Wear OS est important et d’autres suivront bientôt cette voie, avec des preuves évidentes d’amélioration.