La nouvelle usine de voitures électriques de Xiaomi produira 300 000 voitures par an

Après avoir misé sur les smartphones, les grandes marques comme Xiaomi semblent désormais se tourner vers d’autres domaines. Les voitures électriques semblent être le marché choisi et de nouvelles propositions semblent être presque sur le marché.

Si la plupart ne sont que des rumeurs qui sont encore loin d’être confirmées, chez Xiaomi cela ne semble pas se produire. La marque a déjà confirmé son intention et on en sait maintenant beaucoup plus sur l’avenir de l’usine où ils seront produits.

Les plans de Xiaomi pour son avenir

Xiaomi est l’une des dernières entreprises à confirmer qu’elle souhaite embrasser le marché des voitures électriques. Le géant chinois a déjà dans ses plans une grande partie de ce qui sera bientôt sa réalité, ses idées commençant à prendre forme bientôt.

De nouvelles informations ont apporté de nouvelles données et informations sur l’usine où ces voitures électriques seront fabriquées et assemblées. Les plans révèlent que cela devrait entrer en production dès 2024, bien que de manière progressive.

L’usine produira 300 000 véhicules par an

Ce qui est révélé a montré qu’une nouvelle usine Xiaomi sera construite et qu’elle devra être préparée en 2 phases distinctes. La production démarre d’ici 2 ans et devrait atteindre un niveau auquel 300 000 voitures seront préparées par an.

En plus de cette nouvelle unité de production, Xiaomi devrait localiser toute sa structure de gestion, de recherche et de vente dans la même zone. Il devrait être situé à Pékin, mais il est prévu que ses magasins physiques soient utilisés pour soutenir les ventes.

Un pari clair sur les nouvelles voitures électriques

Reste à savoir quelle sera la stratégie de la marque pour ses futures voitures électriques, à savoir les premiers modèles et son expansion internationale, si elle existe. Xiaomi a prévu d’investir 10 milliards de dollars dans ce domaine au cours des 10 prochaines années.

Après tout le succès qu’il a dans le domaine des smartphones, et même d’autres, ce sera un changement important pour Xiaomi. Le marché de la voiture électrique est en pleine expansion et la marque souhaite jouer ici un rôle important dans ce domaine.