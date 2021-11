Internet pour seulement 6,15 euros ! Quelles sont les exigences?

Le Portugal est l’un des pays de l’Union européenne qui offre la meilleure infrastructure d’accès à Internet. Cependant, selon certaines organisations, les prix sont élevés. Comme cela se produit déjà dans le segment de l’énergie, où il existe un tarif social, cela se produira également dans le segment des communications, comme nous l’avons déjà signalé ici.

Le décret-loi n° 66/2021 est publié ici.

Le Programme du XXIIe Gouvernement constitutionnel attache une importance particulière à la promotion de la citoyenneté numérique afin que chacun puisse profiter de la transformation numérique en cours dans notre société, notamment par la mise en place d’un tarif social d’accès aux services Internet à haut débit, qui permet de mieux utilisation généralisée de cette ressource, favorisant l’inclusion et l’alphabétisation numérique dans les couches les plus défavorisées de la population.

Selon le décret-loi n° 66/2021, les consommateurs à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers seront lisibles :

a) Bénéficiaires du complément de solidarité pour les personnes âgées ;

b) Bénéficiaires du revenu d’insertion sociale ;

c) Bénéficiaires des allocations de chômage ;

d) Bénéficiaires d’allocations familiales ;

e) Bénéficiaires de la pension sociale d’invalidité au titre du régime spécial de protection contre l’invalidité ou du complément de prestations sociales pour l’inclusion ;

f) Ménages ayant un revenu annuel égal ou inférieur à (euro) 5808,00, majoré de 50 %, pour chaque membre du ménage qui ne dispose d’aucun revenu, y compris le leur, dans la limite de 10 personnes ; et

g) Bénéficiaires de la pension sociale de vieillesse.

Selon le décret-loi, il incombe à l’Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) de définir la bande passante nécessaire à la fourniture de cet ensemble de services, ainsi que les paramètres de qualité minimum, à savoir la vitesse de téléchargement et de téléchargement, compte tenu, à savoir, les offres de service d’accès Internet haut débit pratiquées sur le marché national, ainsi que les rapports de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les meilleures pratiques des États membres pour soutenir la définition d’un service d’accès Internet haut débit adéquat

Tel que proposé par l’ANACOM, la vitesse minimale de téléchargement serait de 30 Mbps et de 3 Mbps d’upload. De plus, le volume de trafic mensuel minimum à inclure dans l’offre sera de 30 Go.

Cependant, selon le journal Expresso, la vitesse de téléchargement sera de 12 Mbps et d’upload de 2 Mbps. Le trafic défini par le ministère de l’Économie et de la Transition numérique sera de 15 Go.

Le tarif Internet social sera mis à disposition par toutes les entreprises qui offrent ce type de service aux consommateurs à faibles revenus ou à ceux ayant des besoins sociaux particuliers et vise à atténuer l’un des obstacles à l’utilisation du service d’accès Internet haut débit, les prix élevés des être payé pour y accéder, en promouvant son utilisation.