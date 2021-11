Age of Empires III Definitive Edition : Bienvenidos a Mexico !

Age of Empires III : Definitive Edition, est sur le point de recevoir une autre civilisation : la civilisation mexicaine.

Venez voir quand vous pourrez commencer à jouer avec cette magnifique civilisation du pays, les plages paradisiaques de la Riviera Maya, les tacos, les burritos et les nachos et les ruines de Chichen Itza, Tulum et Akumal, parmi bien d’autres.

Age of Empires III : Definitive Edition est sur le point de recevoir une nouveauté, c’est-à-dire sur le point de recevoir une nouvelle Civilization jouable : Mexican Civilization.

À ce titre, le jeu de stratégie en temps réel Xbox Game Studios, développé par Forgotten Empires et Tantalus Media, accueillera l’une des civilisations les plus diverses à arriver dans le nouveau DLC Age III DE, dont la sortie est prévue le 1er décembre.

Le DLC Civilization of Mexico inclura la Civilization of the Mexican States, et les fans de Age III DE Historical Battles recevront également un nouveau cadre unique pour le DLC Mexican Civilization.

Les histoires du Mexique et des États-Unis voisins sont profondément liées, marquées par de nombreuses batailles cruciales. Le 1er décembre, tous les propriétaires de DLC précédemment publiés de Civilization of the United States recevront toujours « The Burning of USS Philadelphia », la bataille historique, gratuitement (même s’ils n’ont pas le DLC Mexico).

Enfin, quiconque possède à la fois les civilisations américaine et mexicaine aura accès à une autre bataille historique : « La bataille de Queenston Heights ». Ce scénario sera disponible pour tous ceux qui possèdent les deux DLC, même s’ils achètent chacun séparément.

Cependant, pour les joueurs d’Age of Empires III Definitive Edition, il y aura quelques surprises dans le jeu lui-même (événements en jeu). Ce que Microsoft appelle la Fiesta mexicaine !

Il s’agit d’une série d’événements célébrant l’arrivée de ce nouveau DLC et célébrant les 31 États du Mexique.

À partir du 1er décembre, les joueurs pourront participer à 31 défis en jeu grâce auxquels ils pourront gagner des prix uniques. Tous les joueurs qui terminent les 31 défis débloqueront des skins uniques !

Le DLC Mexican Civilization arrive dans Age of Empires III Definitive Edition le 1er décembre sur Steam et Windows Store, et est désormais disponible à la réservation.