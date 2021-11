Les Airpod N'apparaissent Pas Dans L'application Find ? Essayez Ces Solutions

L’application Find My est un outil précieux lors de la recherche de n’importe quel appareil Apple. Mais si vos AirPod ne s’affichent pas dessus, cela peut être inquiétant et vous pouvez ne pas être sûr de les posséder. Ne perdez pas de temps et gardez un contrôle maximal sur vos écouteurs.

Aujourd’hui, nous vous montrons 10 solutions que vous pouvez essayer lorsque vos AirPod n’apparaissent pas dans l’application Find.

L’application Find vous permet de voir les derniers emplacements connus de vos AirPod sur une carte. S’ils ne sont pas en ligne, vous pouvez toujours voir le dernier endroit où ils étaient en ligne et obtenir des instructions pour y accéder. Après avoir couplé avec succès les écouteurs à votre iPhone, ils devraient apparaître dans l’application. Cependant, s’ils n’apparaissent pas, vous devez réagir.

Nous soulignons que pour plusieurs solutions présentées dans cet article, vous devez avoir vos AirPod avec vous. Et une fois qu’ils apparaissent dans Find, vous pouvez les retrouver si jamais vous les perdez à l’avenir.

1. Assurez-vous que l’application est activée pour vos appareils

Lorsque vous associez vos AirPod à un iPhone, la recherche est automatiquement activée pour eux. Vous n’avez pas à prendre d’autres mesures. Cependant, si vous désactivez plus tard l’application pour votre iPhone, cela aura le même effet pour vos écouteurs.

Gardez vos AirPod connectés à votre iPhone et suivez ces étapes pour vous assurer que l’application Find est activée pour eux :

1. Ouvrez « Paramètres » et cliquez sur votre nom.

2. Cliquez sur « Rechercher ».





3. Si l’application est désactivée, cliquez dessus et activez-la.

4. Ouvrez maintenant l’application Rechercher et cliquez sur « Appareils ». Vos AirPod devraient apparaître ici.





2. Mettez vos AirPod dans la boîte et redémarrez votre iPhone

Parfois, vos AirPod peuvent ne pas apparaître dans l’application Find sur votre iPhone, iPad ou Mac en raison de problèmes temporaires, qui peuvent être facilement résolus avec un simple redémarrage.

Pour résoudre ce problème, placez-les dans votre boîte de chargement et fermez-la. Redémarrez maintenant l’appareil Apple sur lequel vous utilisiez l’application.

3. Utiliser iCloud.com

Lorsque vous ne trouvez pas vos AirPod dans l’application Find, essayez d’utiliser ce service dans un navigateur.

1. Accédez à iCloud.com et connectez-vous avec votre identifiant Apple.

2. Cliquez sur « Trouver un iPhone ».

3. Cliquez sur « Tous les appareils » et votre casque devrait apparaître dans la liste.

4. Assurez-vous que vos AirPod sont chargés

Si vos AirPod sont déchargés, ils n’afficheront pas votre position dans l’application Find. Le plus que vous puissiez voir dans cette situation est votre dernier emplacement connu.

Pour les charger, placez-les dans la boîte de chargement. Si la box est à court de batterie, branchez-la sur le secteur.

5. Find n’est pas disponible avec un identifiant géré par Apple

Vous n’aurez pas accès à l’application si vous utilisez un identifiant géré par Apple attribué par votre école, collège ou bureau. Par conséquent, vous ne pourrez pas voir vos AirPod (ou tout autre appareil) dans l’application Find.

6. Dissociez et réassociez vos Airpods

L’une des solutions qui pourrait être efficace consiste à dissocier et associer vos AirPod :

1. Placez-les dans la boîte de chargement.

2. Ouvrez les paramètres de votre iPhone et cliquez sur « Bluetooth ».

3. Cliquez sur les informations à côté de vos AirPod (doit être connecté).

4. Cliquez sur « Oublier cet appareil ».

5. Redémarrez votre iPhone et associez à nouveau les écouteurs.

7. Mettez à jour vos AirPod

Comme les mises à jour logicielles sur votre iPhone, les AirPod reçoivent également des mises à jour pour corriger les bugs et introduire de nouvelles fonctionnalités.

Donc, pour obtenir la meilleure expérience possible et résoudre les problèmes, apprenez à les mettre à jour :

1. Placez les deux dans le boîtier de charge.

2. Connectez le boîtier de charge à une prise.

3. Assurez-vous que votre iPhone ou iPad dispose d’une connexion Internet active.

4. Rapprochez votre iPhone ou iPad du boîtier de chargement.

8. Vérifiez l’état du système Apple pour l’application Find

En de rares occasions, le problème peut ne pas venir de vous mais d’Apple. Pour vérifier, visitez cette page. Ici, assurez-vous de voir un cercle vert à côté de « Identifiant Apple », « Compte iCloud et connexion », « Applications Web iCloud (iCloud.com) » et « Cartes ».

Si ces services affichent un symbole jaune ou rouge, cela signifie qu’ils sont confrontés à une défaillance. Veuillez donc laisser le temps à Apple de les corriger.

9. Réinitialisez vos AirPod

Enfin, si la question persiste, la dernière option est de redémarrer vos AirPod. Cela supprimera les AirPod de tous les appareils précédents avec lesquels vous les avez associés et vous devrez recommencer à zéro. Cela résout plusieurs problèmes majeurs, notamment lorsqu’ils n’apparaissent pas dans l’application Rechercher.

10. App Find n’affichera pas vos AirPod si trop de temps s’est écoulé

Techniquement, Find affiche le dernier emplacement connu des AirPod, même lorsque leur batterie est à plat. Mais si un certain temps s’est écoulé, il se peut qu’il n’affiche aucun emplacement, même s’il les répertorie toujours dans l’application.