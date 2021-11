Vous ne trouverez pas meilleur prix sur un abonnement Babbel cette année

En matière de langage, il y a de fortes chances que vous passiez le plus clair de votre temps à réfléchir à la manière d’exploiter la PNL pour votre entreprise ou à choisir un camp dans le débat Java vs Python. Mais c’est le moment de vous concentrer sur la langue parlée, car l’une des applications d’apprentissage des langues les plus populaires au monde, Babbel, est à 64% de réduction pour le Black Friday / Cyber ​​Monday.

Parfaite pour les apprenants de tout niveau, cette application notée 4,6 étoiles et 4,5 étoiles (respectivement App Store et Google Play Store) peut vous permettre de parler en toute confiance dans une autre langue en seulement un mois.

Pour 179 $, vous pouvez rejoindre plus de 10 millions d’étudiants et obtenir un abonnement à vie à Babbel, afin que vous puissiez étudier 14 langues différentes, dont le portugais, l’allemand, l’italien, le turc et l’indonésien, au rythme qui vous convient.

Il y a des avantages évidents à apprendre une deuxième langue, comme établir des liens plus profonds avec plus de gens, garder votre cerveau actif et rendre les voyages à l’étranger infiniment plus faciles, mais les moins évidents méritent d’être notés.

D’une part, apprendre une nouvelle langue peut en fait vous aider à mieux communiquer dans votre langue maternelle, ce qui est pratique dans la vie de tous les jours. Deuxièmement, cela peut renforcer votre prise de décision, et c’est quelque chose que vous pouvez utiliser pour réussir au travail. Sans oublier que les opportunités d’emploi bilingues sont à la hausse, donc avoir une autre langue non technologique à votre actif peut vous aider à trouver un meilleur poste dans votre domaine ou à changer complètement de carrière.

Avec Babbel, vous bénéficierez de cours de 10 à 15 minutes faciles à intégrer dans votre journée bien remplie. Normalement 499 $, les nouveaux utilisateurs peuvent obtenir un abonnement à vie pour seulement 179 $, pour une durée limitée.

Développées par plus de 100 linguistes experts, les leçons couvrent des sujets applicables dans le monde réel et utilisent la technologie de reconnaissance vocale pour s’assurer que vous prononcez les mots avec la bonne flexion. Ainsi, au lieu de mémoriser des listes de vocabulaire et de répéter des conjugaisons jusqu’à ce que vous mouriez d’ennui, vous apprendrez à tenir des conversations sur les voyages, la famille, les affaires, les achats, la nourriture, etc.

