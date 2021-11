Des débris spatiaux pourraient donner à la Terre des anneaux semblables à ceux de Saturne, selon un professeur

Avec l’intérêt croissant pour l’espace et l’exploration spatiale qui s’ensuit, nombreux sont ceux qui ont réalisé que la Terre est entourée de débris spatiaux. Plus précisément, un professeur a affirmé que la planète forme même des anneaux similaires à ceux de Saturne.

Cependant, ceux sur Terre sont constitués de débris.

Le problème des débris spatiaux n’est pas nouveau et il existe même des entreprises qui tentent de développer des solutions pour leur élimination. Pourtant, il est compliqué à gérer, en raison du nombre de satellites et autres objets qui sont envoyés dans l’espace pour l’exploration, afin d’amplifier les connaissances. Plus que cela, les engins spatiaux, les sondes et même les touristes qui ont l’intention de s’envoyer dans l’espace sont également une menace pour l’environnement spatial.

Le scénario est si inquiétant qu’un professeur de l’Université de l’Utah prédit que la Terre pourrait bientôt commencer à ressembler à Saturne.

La Terre est sur le point d’avoir ses propres anneaux. Ils seront juste faits d’ordures.

Jake Abbott a déclaré au Salt Lake Tribune.

Selon l’Agence spatiale européenne, il y a environ 170 millions de débris de plus d’un millimètre de large en orbite. Comme révélé, cette jonque spatiale a déjà mis en danger la sécurité de la Station spatiale internationale, ainsi que celle des satellites et autres objets spatiaux encore actifs.

Pour cette raison, les scientifiques recherchent sans relâche des moyens d’éliminer ou de transformer ces déchets spatiaux, en veillant à ce qu’ils ne nuisent pas aux missions spatiales actuelles et futures.

