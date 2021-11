Microsoft Defender continue de s’avérer être l’une des meilleures solutions de sécurité

Depuis l’introduction de Windows 10, Microsoft s’est concentré plus activement sur la sécurité de ce système et de ses utilisateurs. Defender a acquis un rôle important et est aujourd’hui l’une des principales solutions de sécurité.

N’ayant pas toujours eu cette aura de sécurité, il a été constamment évalué par AV-TEST. Les derniers résultats montrent à nouveau que Microsoft Defender continue de s’avérer l’une des meilleures solutions de sécurité pour Windows.

Au fil des années, le réputé AV-TEST a évalué les principales solutions de sécurité du marché. Il se concentre sur plusieurs domaines et sur plusieurs systèmes pour donner aux consommateurs un aperçu de l’antivirus et de sa capacité à protéger.

Microsoft Defender a réussi à rester une solution qui remplit tous les points évalués par AV-TEST. Celles-ci se concentrent sur la protection, les performances et la convivialité, cette solution de sécurité ayant obtenu le score (presque) maximum au total.

Le score obtenu était de 17,5 points sur 18 possibles, recevant une évaluation AV-TEST TOP PRODUCT. Avec cette valeur, il figurait en tête de liste et a reçu une note similaire à un score maximum. Ce score lui donne une grande importance dans la liste des 21 antivirus notés.

Avec le même résultat de Microsoft Defender étaient d’autres solutions. Ici, nous avons, par exemple, Avira, AVAST, AVG, Bitdefender, ESET et autres. Ceux en dessous de 17,5 points n’ont reçu qu’une évaluation AV-TEST Certified.

L’évaluation réalisée se concentre sur les points identifiés ci-dessus, avec un score maximum de 6 dans chacun. Comme le montre le tableau ci-dessus, tous les domaines ne peuvent pas être satisfaits par la majorité, c’est pourquoi il s’agit d’un test avec une certaine pertinence.

Avec cette position, Microsoft Defender consolide sa position dans les propositions de sécurité et d’antivirus. Il renforce et valide tout le pari de sécurité qui a été investi et donne aux utilisateurs une grande confiance dans la protection de Windows.