Renault transforme sa 4L classique en voiture électrique volante

C’est au cours des années 1960 que Renault a introduit l’une de ses voitures les plus emblématiques sur le marché automobile. La Renault 4L était sans aucun doute l’une des créations les plus appréciées de l’entreprise française qui ravit toujours les plus aficionados des classiques à quatre roues.

Désormais, la marque a trouvé une manière assez caricaturale pour honorer les 60 ans de la voiture populaire. Et ce n’était rien de moins que de transformer votre Renault 4L en voiture électrique volante.

Renault 4L se transforme en voiture électrique volante

Ce n’est pas une blague, une maquette, un projet 3D ou toute autre possibilité. Renault a même transformé une vraie 4L en une authentique voiture volante électrique pour célébrer le 60e anniversaire de ce classique.

Le véhicule a été nommé AIR4 et c’est un énorme drone quadricoptère, c’est-à-dire propulsé par quatre moteurs, avec une taille plus que suffisante pour transporter une petite voiture, comme la classique Renault 4L. Ce projet a été réalisé avec l’aide de la société américaine TheArsenale, qui se considère comme le garage le plus fou du monde.

Il s’agit donc d’une véritable création et vous pouvez voir le résumé de l’ensemble du processus, de l’idée, à la conception au vol de cette Renault 4L spéciale dans la vidéo suivante :

Selon les détails, l’AIR4 a une structure en fibre de carbone et une batterie de 22 000 mAh. Il a une capacité de propulsion de 95 kg pour chacune des hélices, ce qui fait un total de 380 kg. L’appareil est capable de décoller à 50 km/h et de voler jusqu’à 93 km/h.

Selon TheArsenale :

AIR4 est un symbole d’indépendance et de liberté, sous forme de fibre de carbone, et est né de la perception que le trafic augmente, que des vies s’arrêtent, mais que le monde au-dessus de nous est libre. Les opportunités sont infinies. L’AIR4 revendique l’air comme la nouvelle route pour les conducteurs passionnés.

Cette Renault 4L volante restera pour l’instant au musée de l’Atelier Renault à Paris, mais sera exposée dans diverses parties du monde à partir de 2022.