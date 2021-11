CD Projekt Red dit que Cyberpunk 2077 sera considéré comme un très bon jeu à l’avenir

Si votre mémoire est bonne, alors vous vous souvenez certainement du très attendu Cyberpunk 2077 qui est arrivé le 10 décembre 2020. Le lancement ne ressemblait en rien à ce à quoi la société de CD Projekt Red s’attendait, et les graves défauts que le jeu présentait nous ont conduits à un point négatif. spirale où la popularité du titre s’effondre.

Après la tempête vient le calme et, petit à petit, la société polonaise a réussi à corriger tous les problèmes. Et maintenant, le créateur du jeu pense que Cyberpunk 2077 sera considéré comme un très bon jeu à l’avenir.

Du chaos vient l’ordre, et après la disgrâce et l’échec complet qu’a été le lancement du jeu Cyberpunk 2077, il semble que tout se passe désormais dans le bon sens. Les divers bugs et problèmes du jeu ont même conduit de nombreux investisseurs à intenter des poursuites et, en outre, le titre a même été éliminé de la plate-forme de jeu de Sony. Cependant, tout cela semble avoir déjà été surmonté.

Le créateur du jeu, CD Projekt Red, a travaillé dur pour publier plusieurs mises à jour et correctifs. Et il pense que la situation négative s’inversera bientôt.

Dans une interview accordée au journal économique polonais Rzeczpospolita, Adam Kiciński, PDG de CD Projekt Red, a déclaré que Cyberpunk 2077 sera considéré comme un « très bon jeu » à l’avenir, une fois tous les problèmes de lancement résolus.

Selon le PDG du créateur :

Cyberpunk 2077 est le projet le plus grand, le plus ambitieux et certainement le plus compliqué de nos 27 ans d’histoire. Dans presque tous les aspects, nous essayons d’aller plus loin, comme nous l’avons fait avec le jeu The Witcher.

Lancer un nouveau jeu comporte de nombreux défis et risques, surtout lorsque le concept est si complexe. Nous avons donné vie à une ville futuriste immense et dynamique appelée Night City, où se déroulent les histoires non linéaires des personnages.

Nous sommes fiers de nombreux aspects du jeu, mais comme nous le savons, tout ne s’est pas passé comme nous le souhaitions. Cependant, la reconnaissance de la marque Cyberpunk 2077 que nous avons construite est énorme, et l’univers, les personnages et les détails du jeu ont déjà des fans partout dans le monde.

Nous pensons qu’à long terme, Cyberpunk 2077 sera considéré comme un très bon jeu et, comme nos autres titres, se vendra pendant des années, d’autant plus que le matériel devient plus puissant avec le temps et que nous améliorons le jeu.

Nous travaillons sur des mises à jour ainsi qu’une version pour la dernière génération de console. Bien sûr, la version originale nous a beaucoup appris. Cela ne nous a pas donné un coup de pouce et cela nous a motivés à apporter des changements qui nous rendront meilleurs à l’avenir.