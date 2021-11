Cette carte vous montre la variante Omicron du Covid-19 dans le monde

La carte brosse un tableau apparemment sous contrôle de la situation, mais le nombre de pays contraints de faire face à la nouvelle variante devrait augmenter.

La variante Omicron du Covid-19 est entrée en quelques heures et de l’arrogance parmi les inquiétudes de ceux qui suivent l’évolution de la pandémie de coronavirus : ses mutations par rapport à la souche d’origine rendent Omicron potentiellement plus contagieuse et plus apte à se soustraire aux protections conférées de vaccins. Alors que les experts en la matière recueillent encore les données nécessaires pour évaluer précisément ces aspects liés à la nouvelle variante, la propagation de la nouvelle souche sur la planète est la préoccupation immédiate des gouvernements et des organismes supranationaux comme l’OMS. Pour garder une trace de cette variable, vous pouvez suivre la carte préparée par GISAID, une association à but non lucratif qui, entre autres, est chargée de collecter les données génomiques relatives à la grippe et au coronavirus.

La carte des infections

La carte en question fonctionne comme toutes les cartes dont nous avons malheureusement connaissance depuis le début de 2020, mais elle est déjà mise à jour quotidiennement (pas en temps réel) pour inclure l’incidence des cas de Covid-19 liés à la variante Omicron autour. pour le monde. Le consulter pour le moment montre ce qui est déjà ressorti des premières nouvelles liées à l’Omicron : le variant initialement détecté sur le continent africain, pour l’instant largement répandu en Afrique du Sud, avec 60 cas confirmés dans la capitale Johannesburg, et au Botswana, où les infections confirmées dans les différentes régions du pays sont actuellement de 19. L’autre zone d’intérêt est Hong Kong, où deux cas d’infection attribuables à Omicron ont été signalés.

Des évolutions incertaines

En fait, les experts s’accordent à dire que la situation est probablement temporaire : le traçage dans les pays africains accuse des trous encore plus grands que ceux affectant les systèmes de santé européens, et selon les dernières nouvelles la propagation d’Omicron dans le monde à travers les canaux de marché mondialisés a déjà commencé même si ce n’est pas le cas. encore rapportés dans les données GISAID. Bref, la carte deviendra tristement utile dans les semaines à venir, lorsque le nombre de pays contraints de faire face à la nouvelle variante pourrait augmenter.