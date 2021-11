Mercedes-Benz : la nouvelle voiture électrique « ultra efficace » aura plus de 1 000 km d’autonomie

Dans un avenir très proche, les voitures électriques auront une autonomie qui nous libérera de l’angoisse que suscitent les véhicules actuels. Avoir une autonomie de plus de mille kilomètres est déjà quelque chose que l’on ne trouve dans aucune voiture que nous avons sur la route aujourd’hui. Ainsi, Mercedes-Benz disposera bientôt d’une nouvelle voiture électrique « ultra efficace ». Selon la marque, cela permettra plus de mille kilomètres d’autonomie.

Le constructeur allemand prévoit d’utiliser ce véhicule pour tester de nouvelles technologies qui améliorent l’efficacité de ses véhicules électriques. La date de présentation est désormais fixée.

Plus tôt cette année, Mercedes-Benz a annoncé un plan d’électrification mis à jour qui comprenait un nouveau plan pour devenir 100 % électrique d’ici 2030. La société a révélé qu’elle avait plusieurs nouveaux programmes pour aider à atteindre cet objectif. En fait, au milieu de l’année, il y avait plus d’informations sur les plans ambitieux, comme nous l’avons fait savoir.

Comme annoncé, l’un de ces atouts de la firme allemande est le Mercedes-Benz VISION EQXX, un nouveau véhicule électrique 100% ultra performant. Cela a été montré pour la première fois l’année dernière, au moment où Mercedes visait une autonomie de plus de 1 200 km.

Plus tôt cette année, Mercedes-Benz a mis à jour la nouvelle en disant qu’elle aurait plus de 1 000 km d’autonomie en conduite réelle.

Comme vous le savez peut-être, nous travaillons depuis un certain temps pour traduire notre ambition stratégique de « leader de la conduite électrique » dans une voiture : désormais, la VISION EQXX deviendra le véhicule électrique le plus efficace que nous ayons jamais construit, avec une autonomie réelle de plus plus de 1 000 km. Et je suis ravie d’être présentée au public très prochainement – le 3 janvier 2022.

C’est pourquoi nous nous sommes fixé un objectif plus qu’ambitieux avec le VISION EQXX : nous voulons développer un véhicule électrique de classe compacte pouvant parcourir 1 000 km à la fois avec une seule charge de batterie dans des conditions routières réelles, avec une valeur de consommation d’un chiffre en kilowatt. heures aux 100 kilomètres à vitesse normale sur autoroute.