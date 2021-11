Un avion de ligne a atterri en Antarctique – voici à quoi il a dû faire face

Au départ du Cap, le vol est arrivé à destination après un voyage d’environ 5 heures, atterrissant sur une piste entièrement en glace.

Le monde du tourisme dans des conditions extrêmes peut célébrer une nouvelle étape : ces derniers jours, le premier Airbus A340 a atterri avec succès en Antarctique, pour ravitailler un complexe de luxe de la région. Le vol a décollé du Cap, en Afrique du Sud, et est arrivé à destination après un voyage d’environ 5 heures.

Opéré par la compagnie charter portugaise Hi Fly, l’avion a relevé le défi de voler et d’atterrir dans les conditions climatiques extrêmes de la région antarctique, où les températures prohibitives et la surface gelée ont toujours rendu ce type d’opération difficile. Le vol Hi Fly 801 n’a pas été le premier à accomplir l’exploit : déjà en 1928, il s’agissait du monoplan Lockheed Vega 1, tandis que ces dernières années, il est également arrivé aux gros-porteurs commerciaux tels que le Boeing 737 .

Malgré cela, la destination reste particulièrement difficile à atteindre par voie aérienne. Tout d’abord, la piste d’atterrissage est entièrement constituée de glace bleue, ou de neige qui – en se déposant sur un glacier – devient compacte et finit par en faire partie. L’Airbus A340 disposait de 3 000 mètres le long desquels effectuer son freinage, facilité par de nombreuses rainures gravées sur la piste qui augmentaient le frottement avec les roues de l’avion. Le fait que la piste ait été essentiellement creusée dans la glace rend également difficile de l’isoler à l’œil nu du reste du paysage. Les pilotes devaient porter des lunettes spéciales pour ne pas être dérangés par l’éblouissement intense réfléchi par toute la surface, tandis que les instruments techniques souffraient également du froid.

Comme le dit le commandant de bord dans le journal de vol publié en ligne, les pilotes ont tout pris en considération bien à l’avance : « Nous avons adopté une approche de manuel, arrivant à un atterrissage en douceur et imprévu. »