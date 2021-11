Spotify s’est retrouvé avec l’une des meilleures fonctionnalités pour l’utiliser dans la voiture

Spotify, utilisé sur de nombreuses plateformes et dans de nombreuses situations, propose des options dédiées. Un exemple en est l’interface dont il dispose pour la voiture, qui aide les conducteurs à accorder une attention maximale à la route.

Car cette option, que beaucoup utilisaient au quotidien, a été supprimée par Spotify et n’est plus disponible. Tout est revenu à son format d’origine, mais cela ne pouvait être que temporaire, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités en préparation.

La fin de l’une des meilleures fonctionnalités

L’interface de conduite dédiée de Spotify était l’une des nombreuses fonctionnalités appréciées par les utilisateurs. S’il était actif, il détectait la connexion à la voiture et permettait d’accéder à une interface simplifiée et beaucoup plus naturelle à l’usage de tous.

La disparition de cette option a été détectée il y a quelques jours par des utilisateurs du service, qui se sont empressés de signaler l’absence de ce service de streaming dans les forums. L’option de configuration a été supprimée, sans aucun avertissement et jusqu’à présent sans aucune justification.

Spotify prépare de nouvelles choses à utiliser dans la voiture

La réponse à cette question est vite apparue sur les forums Spotify, où un modérateur associé au service a tout révélé. Cette fonctionnalité a effectivement été supprimée, mais pas parce qu’elle n’est pas utilisée par les utilisateurs du service.

Ce qui a été révélé est prometteur et indique que d’autres nouvelles vont bientôt apparaître. Spotify teste de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la convivialité et ce sera un domaine où ils parieront immédiatement, surtout lorsqu’il s’agit de l’utiliser dans la voiture.

L’interface pour écouter de la musique sera renouvelée

Dans cette même publication, Spotify a révélé aux utilisateurs des moyens alternatifs d’avoir le service dans la voiture. Nous parlons d’Android Auto, du mode de conduite Google Assistant ou de Google Maps lui-même, ou de Waze, qui s’intègrent au service de streaming.

Reste alors à attendre de voir ce que Spotify prépare pour remplacer l’interface utilisateur embarquée. Votre kit pour une utilisation dans les voitures est disponible, mais uniquement aux États-Unis et dans un groupe restreint. Donc, cette interface était idéale pour ceux qui veulent juste écouter de la musique dans la voiture.