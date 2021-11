Les processeurs Intel Meteor Lake de 14e génération doivent être fabriqués par TSMC

Intel vient de lancer sa nouvelle gamme de processeurs de 12e génération, Alder Lake, mais on parle de plus en plus des futurs CPU de la société américaine.

Selon des données récemment révélées, la gamme de processeurs Intel Meteor Lake, appartenant à la 14e génération, devrait être fabriquée par la société taïwanaise TSMC.

La gamme Intel Meteor Lake de 14e génération sera fabriquée par TSMC

Selon des sources sur le site Web du Commercial Times, les prochains processeurs Intel Core Meteor Lake de 14e génération pourraient avoir des puces fabriquées par le fabricant taïwanais TSMC.

Pour l’instant, il n’y a pas d’annonce officielle ou de confirmation concernant cette possibilité. Cependant, le changement de stratégie de l’entreprise américaine en ouvrant la possibilité à d’autres constructeurs de participer à la production de leurs propres puces, ainsi que le partenariat avec le constructeur taïwanais pour la fabrication de leurs cartes graphiques de jeux Arc, renforcent encore cette hypothèse.

Les sources indiquent que pour les GPU intégrés dans ces futurs processeurs Meteor Lake, Intel utilisera la lithographie 3 nm (N3) de TSMC, qui comportera une matrice dédiée. Le constructeur taïwanais sera également responsable du SoC-LP, un espace CPU dédié aux mémoires et aux options de connectivité comme le PCIe et le Wi-Fi, qui sera fabriqué selon le procédé 5nm N5 ou 4nm N4.

Mais tout ne sera pas entre les mains de TSMC car le Compute Tile, dédié aux cœurs de traitement, doit rester sous le contrôle des usines d’Intel, via un processus 7 nm, appelé Intel 4.

Les prochains processeurs Meteor Lake auront également une conception hybride. Et ce sera la première gamme de la société à arriver avec un format Multi-Chip Modula (MCM), c’est-à-dire que la plus grosse puce est composée de plusieurs puces plus petites, également appelées chiplets.

Les processeurs ont déjà confirmé trois puces Intel : Compute Tile avec une combinaison du nouveau P-Core Redwood Cove haute performance et Crestmont E-Core basse consommation ; le SoC-LP, pour les mémoires et la connectivité ; et le GPU avec des graphiques intégrés avec jusqu’à 192 unités d’exécution, en d’autres termes, les plus grands graphiques intégrés jamais développés par la société de Pat Gelsinger.

La 14e génération de processeurs devrait arriver sur le marché en 2023, mais très probablement seulement au cours du dernier trimestre.

