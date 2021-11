La NASA a lancé une sonde qui pourrait nous sauver d’une collision d’astéroïdes

Selon les informations, dans le monde, il y a plus de 600 000 astéroïdes dans le nouveau système solaire. Parmi ceux-ci, 20 000 sont proches de la terre et 800 figurent même sur la liste des risques de l’Agence européenne. Détourner un astéroïde d’une collision avec la Terre est quelque chose qui est étudié par plusieurs projets et organismes comme nous l’avons déjà montré ici.

L’agence spatiale américaine (NASA) a lancé une sonde qui testera la possibilité de dévier un astéroïde de l’orbite terrestre, frappant une petite planète à une vitesse de 24 000 kilomètres par heure.

La NASA a répertorié plus de 27 500 astéroïdes de différentes tailles près de la Terre.

Ceci est juste une répétition générale, l’astéroïde cible ne constitue pas une menace pour la Terre, mais la mission est prise très au sérieux par la NASA. La NASA a répertorié plus de 27 500 astéroïdes de différentes tailles proches de la Terre, et « aucun d’entre eux ne constitue une menace pour les 100 prochaines années », a déclaré Thomas Zurbuchen, directeur de la division scientifique de la NASA.

Les experts estiment que seulement 40 % des astéroïdes ont un diamètre de 140 mètres ou plus. La mission, baptisée DART, a quitté la base de Vandenberg en Californie à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Le vaisseau spatial est plus petit qu’une voiture et possède deux longs panneaux solaires. Il devrait frapper un astéroïde de la taille d’un terrain de football (environ 160 mètres de diamètre) à l’automne prochain, dans environ 10 mois, qui sera situé à 11 millions de kilomètres de la Terre.

L’astéroïde s’appelle Dimorphos et est une lune qui orbite autour d’un plus gros astéroïde appelé Didymos (780 mètres de diamètre). Pour contourner le plus gros astéroïde, Dimorphos met 11 heures et 55 minutes. Les scientifiques espèrent réduire l’orbite en 10 minutes environ.

L’orbite de Didymos autour du Soleil pourrait également être légèrement modifiée, en raison de la relation gravitationnelle avec sa lune, la laissant hors d’un chemin potentiellement vers la Terre.

Le coût total de la mission – le premier interplanétaire lancé par la société d’Elon Musk pour la NASA – est de 330 millions de dollars (environ 293 millions d’euros).

