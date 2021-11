Aspirateurs Viomi : Robot ou Vertical ?

Le nettoyage de la maison est une affaire désagréable pour la plupart des gens. Vous ne connaissez probablement personne qui ne dit pas qu’il doit aller nettoyer la maison sans exprimer un sentiment de pleurnicherie. C’est pourquoi la technologie est toujours considérée comme une alliée.

Dans le domaine des aspirateurs, il existe des robots, idéaux pour le nettoyage quotidien, et des robots verticaux, qui sont des options plus polyvalentes et idéales pour un nettoyage en profondeur. Lequel avez-vous vraiment besoin d’acheter ? Nous avons des suggestions.

Viomi A9 – l’aspirateur vertical

Viomi A9 est un modèle doté de trois modes d’aspiration, avec une puissance d’aspiration maximale de 120AW. Cet équipement est la batterie qui peut offrir une autonomie qui varie entre 10 et 60 minutes selon le mode utilisé.

Le dépotoir a une capacité de 400 ml et pèse au total 1,54 kg.

Cet équipement dispose d’une brosse rotative avec des LED avant qui aident à voir la moindre saleté qui apparaît sur le sol. En plus de cette brosse, il y en a une plus petite, également rotative, qui est idéale pour aspirer les canapés, les sièges et coffres de voiture, ou les matelas. Ensuite, il y a une tête avec une brosse douce qui peut être utilisée sur les meubles et même une longue pointe, pour aspirer les coins les plus difficiles.

Lorsque la poubelle est pleine et que les brosses sont sales, le nettoyage est assez simple, car tous les accessoires sont facilement lavables à l’eau.

Ce produit est disponible pour 109,99 € dans un entrepôt européen et les taxes sont déjà incluses.

Viomi A9

Viomi V3 – le robot aspirateur

Eh bien, la polyvalence du modèle précédent est, pour beaucoup de gens, obtenue avec l’aspirateur qu’ils ont déjà à la maison. Cependant, pour la vie de tous les jours, elle est peu pratique et nécessite une intervention humaine directe. Fondamentalement, il faut saisir l’aspirateur et nettoyer.

Avec un robot, vous pouvez même être sur le point de le nettoyer. Pour aspirer la fourrure des animaux, le sable qui rentre dans les chaussures, les miettes de nourriture ou la poussière du quotidien sont un équipement idéal.

Le modèle Viomi V3 cartographie la maison, avec un système laser avancé, et, sur le smartphone, il est possible d’ajuster les zones, gérer les étages, définir des noms, créer des murs virtuels ou des zones où vous ne voulez pas que l’aspirateur passe, spécifique points de nettoyage, en plus des modes aspirateur et nettoyage.

Disposant d’un système de vadrouille, avec la possibilité de nettoyer à l’eau, la maison sera encore plus propre. De plus, l’aspirateur effectue un nettoyage en zigzag, mais avec la fonctionnalité de vadrouille, le chemin se fait en Y, imitant le mouvement de frottement.

Le Viomi V3 a une puissance d’aspiration de 2700 Pa, un réservoir à déchets de 550 ml et un réservoir d’eau de même capacité. Avec l’option aspirateur + vadrouille, le réservoir est respectivement de 300 ml et 200 ml.

Le robot intelligent Viomi V3 est disponible au prix de 248,99 €, également avec la livraison gratuite depuis un entrepôt européen et sans frais de livraison supplémentaires.

Viomi V3