Ne manquez pas les ADSLZone Awards 2021 qui arrivent chargés de cadeaux

Aujourd’hui, mardi 23 novembre, est une date importante dans le calendrier, puisque nous allons célébrer la XIIe édition des ADSLZone / Clipset Awards. Ce sera à partir de 19h00 que seront annoncés les meilleurs produits et services technologiques de 2021. Les prix de cette année sont divisés en un total de 32 catégories, où seront décernés les meilleurs smartphones, tablettes, Smart TV, smartwatches. l’équipement et le matériel et bien plus encore.

C’est l’un des événements les plus importants de l’année dans le secteur de la technologie et des récompenses très appréciées par les marques. Le gala en face-à-face des ADSLZone / Clipset 2021 Awards aura lieu demain, mercredi 24 novembre à l’hôtel Four Saisons de Madrid. Une fois de plus, les principaux dirigeants et représentants de l’industrie de l’électronique grand public et des télécommunications seront présents pour recevoir leurs prix.

ADSLZone / Clipset Awards 2021

Une année de plus, le groupe ADSLZone rejoint Clipset pour façonner les récompenses les plus attendues de l’année. Il ne faut pas oublier que le Groupe ADSLZone est le leader de l’audience des contenus technologiques en ligne en Espagne, avec ses portails ADSLZone, Movilzona, RedesZone, SoftZone, HardZone ou La manzana mordida. En tant que maîtres de cérémonie des prix du streaming cet après-midi à 19h00, nous aurons Carolina Denia et Juan Castromil, managers et pionniers de Cliptset, l’une des chaînes pionnières de la diffusion de la technologie sur YouTube. Nul mieux pour annoncer les gagnants dans toutes les catégories et pour anticiper quelques surprises que nous vous raconterons plus tard…

Comme le veut la tradition, en plus de récompenser les meilleurs appareils électroniques grand public, lors des ADSLZone / Clipset Awards 2021, nous connaîtrons les meilleurs véhicules grâce à Diariomotor et au prix Tecnoxplora de la meilleure marque technologique de l’année. Il y aura également des prix spéciaux pour le meilleur directeur de communication, manager de l’année et un prix spécial pour la meilleure stratégie dans les réseaux sociaux.

Prix ​​pour vous aussi

Comme on dit, ce sera à partir de 19h00 cet après-midi que débutera le streaming des ADSLZone / Clipset Awards 2021. A partir de ce moment, la folie des tombolas s’activera dans le ADSLZone Twitter, avec près de 60 gadgets à tirer au sort et à offrir. Il suffit d’être très attentif aux publications, car ces récompenses sont aussi le moyen de vous remercier de nous suivre au quotidien. Nous ne pouvons pas révéler les surprises, mais nous prévoyons que les produits à tirer au sort proviennent des marques les plus importantes du secteur de la technologie et sont évalués à 12 000 euros.

N’oubliez pas que cet après-midi à 19h00 vous avez rendez-vous avec la meilleure technologie de l’année aux ADSLZone / Clipset Awards 2021, nous vous attendons nombreux !