Champion du circuit élite Valorant trouvé ce week-end

La grande finale Worten Game Ring VCE a lieu ce week-end, où l’on découvrira qui sera le champion du premier circuit officiel Valorant au Portugal.

Venez voir plus de détails.

Le week-end prochain s’annonce comme une date extrêmement importante pour le Circuit de Elite de Valorant (VCE).

En effet, le Circuit Elite de Valorant revient en force, avec la Grande Finale Worten Game Ring VCE, qui couronnera le Champion du premier circuit officiel de Riot Games au Portugal. Ce champion récoltera 6 000 €.

Il y en a quatre, les équipes finalistes qui sont en compétition le week-end prochain, et l’une d’elles sera la championne.

Les quatre équipes finalistes qui s’affronteront le 27 et 28 novembre pour découvrir laquelle est la meilleure de toutes, sont :

GMT Esports – Vainqueurs VCE#1 et VCE#3

One Breath Gaming – VCE#1 2ème place

ehehxd – seule équipe portugaise finaliste

Rebels, anciennement Reject$, qui a remporté le VCE#2

Les prix seront distribués comme suit :

Gagnant : 6 000 €

2e place : 2 500 €

3ème place : 1 000 €

4ème place : 1 000 €

5ème place : 500 €

6ème place : 500 €

7ème place : 500 €

8ème place : 500 €

Cette grande finale du circuit Elite de Valorant inaugurera également la nouvelle chaîne Twitch officielle d’ADVNCE, dont l’intégralité de la transmission sera diffusée ici.

Le circuit Valorant Elite a un prize pool total de 20 000 € et est développé avec le soutien d’Inygon et de GOATPixel.

La compétition a ADVNCE en tant que partenaire média et Worten Game Ring et Volkswagen Digital Solutions en tant que partenaires, qui assument respectivement les titres de MVP et de Predicts.