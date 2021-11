Serrure intelligente Xiaomi Mijia YEELOCK, plus de sécurité pour moins de 10 €

À l’intérieur des tiroirs et des placards, nous avons beaucoup de choses que nous voulons garder en sécurité. La sécurité peut avoir à voir avec la valeur des objets eux-mêmes, comme des bijoux, des vêtements ou des gadgets, ou simplement le danger qu’ils peuvent représenter, comme le couteau ou le tiroir à médicaments, surtout quand il y a des enfants à la maison, un placard avec des armes, ou simplement cet objet auquel nous ne voulons pas que quiconque ait accès.

Il existe de nombreuses solutions simples pour sécuriser un tiroir ou une armoire, mais celle que nous vous présentons aujourd’hui peut être pilotée par smartphone.

Serrure intelligente Xiaomi Mijia YEELOCK

Ceux qui ont de jeunes enfants à la maison savent à quel point ils sont curieux et à quel point ils ont tendance à déconner là où ils ne devraient pas. C’est pourquoi les armoires de la maison ont tendance à être réajustées, déplaçant les médicaments et les détergents vers des étagères plus hautes, mettant des serrures sur les portes des armoires et les tiroirs de la cuisine, parmi de nombreuses autres astuces pour « tromper » les plus petits.

Mais il existe d’autres scénarios qui nous obligent à garder les placards et les tiroirs verrouillés. Pour ceux qui ont des armes, des bijoux, de l’argent, des documents importants et même des gadgets, et qui veulent les garder en sécurité, il peut être important d’avoir une serrure solide.

Ce petit gadget de Xiaomi Mijia est très bon marché et fait du smartphone une clé pour ouvrir les portes et les tiroirs.

Pour cela, il suffit d’installer la serrure à l’endroit souhaité, d’installer l’appareil sur le smartphone, via Bluetooth, à l’aide de l’application mobile dédiée, et vous êtes prêt à protéger vos biens.

La serrure de tiroir intelligente Xiaomi Mijia Yeelock est disponible pour seulement 8,90 € dans le cadre d’une promotion Black Friday jusqu’au 29 novembre prochain.

Xiaomi Mijia Yeelock