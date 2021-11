Et parce qu’aujourd’hui c’est vendredi

Un ivrogne est entré dans un bar et a commandé un whisky.

Il but et dit au barman :

– Faisons un pari, 100€ sur comment je peux regarder derrière ma tête sans miroir et tenir le coup avec les 100€ devant le barman.

Le barman retire rapidement une centaine d’euros supplémentaires et accepte le pari.

L’ivrogne sort un œil de verre, le pointe vers l’arrière de sa tête et attrape les deux cents euros.

Demandez un autre verre au barman :

– Je parie deux cents euros maintenant que je me mords l’oreille.

Heureux qu’il récupère son argent, le barman accepte.

L’ivrogne enlève son dentier, se mord l’oreille et range l’argent.

« Encore un pari, dit l’ivrogne.

– Voilà les paris sont finis, l’ami ! – Dit le barman

– C’est indéniable, je parie 300€ que d’un bout à l’autre du comptoir je peux pisser dans un verre sans en renverser une goutte !

– C’est pari ! – dit le barman.

Et l’ivrogne monte sur le comptoir et se met à pisser partout sauf le verre : les chaises, les bouteilles, le comptoir, le sol…

Le barman rit et lui demande enfin :

– Tu as déjà perdu mon ami, si tu savais qu’il était ivre, pourquoi as-tu fait un tel pari ?

– Vous voyez ces cinq là-bas au bout du comptoir ? J’ai parié 500€ avec chacun qui a fait chier tout le bar et tu rigolerais encore

