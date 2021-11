Squid Game recréé en live sur YouTube : le clip du youtuber Mr. Beast est viral

Le garçon a recréé une version authentique des jeux autour desquels s’articule l’intrigue de la série, offrant un prix aux 456 participants mais sans risquer la vie de personne.

La série télévisée sud-coréenne Squid Game est définitivement le phénomène costumé de ces derniers mois : vue par des dizaines de millions de personnes à travers le monde, elle a été tellement discutée et repartagée en ligne et hors ligne qu’elle a dépassé les limites de Netflix pour inspirer la mode, les jeux vidéo, la musique, les escroqueries informatiques et bien plus encore. Le dernier à rendre hommage à la série télévisée fut Jimmy Donaldson, un youtubeur américain connu sur la plateforme de partage sous le nom de Mr. Beast : le garçon a choisi de recréer une version authentique des jeux autour desquels s’articule l’intrigue de la série, invitant 456 participants et mettre en place une énorme cagnotte pour le gagnant, tout comme dans Squid Game. L’événement a ensuite été repris et téléchargé sur YouTube où il est immédiatement devenu viral.

Reproduction fidèle

Le scénario de Squid Game s’articule autour d’un tournoi composé de nombreuses activités inspirées des jeux pour enfants, avec une particularité qui a contribué à rendre la série si populaire : être disqualifié ou éliminé des jeux entraîne la mort. Ce dernier aspect a clairement été retiré du projet par M. Beast, qui souhaitait par ailleurs organiser une version des jeux la plus fidèle possible à l’original. Des costumes que portent les participants aux vêtements masqués du personnel chargé du maintien de l’ordre, en passant par les décors emblématiques dont les images ont fait le tour du monde en se montrant même à ceux qui n’ont jamais regardé un seul épisode de la série.

Succès sur YouTube

Dans certains cas, les écarts par rapport au cadre mortel des jeux sont évidents, tandis qu’à d’autres occasions et pour offrir aux téléspectateurs plus de contenu, des activités qui n’étaient pas prévues dans la série originale ont été ajoutées. Malgré cela, dire que le contenu a été apprécié par l’audience de YouTube est un euphémisme : en seulement deux jours, le clip a été visionné 56 millions de fois.

