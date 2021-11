MediaTek Dimensity 9000 SoC arrivera en février et Snapdragon 8 Gen1 en décembre

Dans l’air, il n’y a pas seulement l’odeur de Noël, mais aussi l’arrivée prochaine des prochains smartphones haut de gamme équipés de la technologie la plus récente et la plus puissante en termes de processeurs pour appareils mobiles.

Selon des informations récentes, le premier téléphone avec le nouveau SoC MediaTek Dimensity arrivera en février 2022, tandis que l’appareil Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm fera ses débuts en décembre.

Les premiers smartphones dotés de SoC haut de gamme sont presque là

Comme nous l’avons déjà révélé ici, MediaTek, qui ne tombe pas dans les bonnes grâces de la plupart des utilisateurs, s’apprête à être le premier à lancer un processeur développé en lithographie 4nm. Le SoC appartiendra à la gamme Dimensity de la société taïwanaise et tout pointe vers le modèle Dimensity 9000.

Désormais, selon les dernières données révélées par certaines sources du secteur, le premier smartphone équipé du puissant processeur MediaTek Dimensity 9000 arrivera en février 2022.

Cependant, le rival direct de Qualcomm, basé aux États-Unis, Snapdragon 8 Gen1 arrivera encore plus tôt. Selon les informations, le SoC Qualcomm arrivera sur le marché au cours du prochain mois de décembre et tout indique qu’il s’intégrera dans le puissant smartphone Xiaomi 12. Récemment, le Snapdragon 8 Gen1 est apparu sur la plate-forme AnTuTu où il a réussi à atteindre plus de 1 million de spots.

Ce sera un véritable duel de titans dans lequel MediaTek et Qualcomm essaieront de jouer avec tous leurs atouts afin de mettre le smartphone le meilleur et le plus puissant entre les mains des consommateurs. Les deux ont des spécifications très intéressantes et il appartiendra aux utilisateurs de décider lequel leur convient le mieux.

Nous ne pouvons qu’attendre les prochains mois pour savoir ce qui arrivera réellement sur le marché en termes de processeurs pour appareils mobiles.

Dimensity 9000 ou Snapdragon 8 Gen1 : quel est le meilleur ?