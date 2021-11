Astuce : Activez ces options pour améliorer l’accès aux applications sur votre smartphone Samsung

Sur Android, personnaliser un smartphone est une tâche simple, surtout si vous utilisez les options proposées par des marques comme Samsung. Les options sont présentées de manière directe et très simple, ce qui permet de comprendre facilement leur portée.

Ainsi, il est dans l’intérêt des utilisateurs d’adapter leurs smartphones pour avoir un accès plus rapide et plus naturel aux applications qu’ils utilisent le plus. Aujourd’hui, nous vous montrons 3 astuces simples pour y parvenir sur un smartphone Samsung, avec le One UI présent.

Android s’est toujours révélé être un système simple à configurer et surtout à personnaliser. Google a abordé ce point, les marques ont aidé et même les applications externes jouent ici un rôle intéressant. One UI de Samsung propose également plusieurs options abordables. Rencontrons-les.

#1 – Choisissez l’ordre dans lequel vous voulez voir les applications

La liste des applications sur un smartphone peut s’allonger presque à l’infini. Cela pose naturellement des problèmes lorsque les utilisateurs souhaitent accéder à l’un d’entre eux. La One UI vous permet de gérer la commande des applications présentées, facilitant ainsi ce processus.





Pour ce faire, les utilisateurs n’ont qu’à accéder à la liste des applications, généralement avec un balayage vers le haut depuis l’écran principal. Vous trouverez ici la liste des applications installées et, en haut, une barre de recherche. Cliquez sur les 3 points à droite, choisissez l’option Commander puis l’ordre que vous souhaitez (Personnalisé ou Alphabétique).

Cachez ce que vous ne voulez pas voir sur votre smartphone Samsung

Une autre option que vous pouvez utiliser pour mettre de l’ordre dans les applications et dans la liste présentée consiste à masquer certaines applications. Celles-ci resteront présentes, accessibles, mais non représentées. La longue liste d’options est ainsi réduite à l’essentiel.





Pour définir les applications que vous souhaitez masquer, il vous suffit d’ouvrir les paramètres, puis de choisir l’écran d’accueil. Ici, à la fin, vous trouverez l’option Masquer les applications. Ouvrez et accédez à la liste des applications installées. Choisissez simplement ceux que vous souhaitez masquer et à la fin, cliquez sur Terminer.

Choisissez l’apparence et la convivialité des applications dans l’interface utilisateur unique du téléphone

Enfin, et pour avoir plus ou moins d’applis visibles à l’écran, le One UI de Samsung permet de choisir la densité d’affichage. Cela s’applique à l’écran d’accueil ou à la liste des applications installées. Chacun d’eux peut être configuré de manière isolée.





Dans la même zone ci-dessus que Paramètres, les options de grille sur l’écran principal et sur l’écran des applications peuvent être saisies en haut. Choisissez chacune d’entre elles et définissez la matrice à utiliser, avec plus ou moins de densité. Vous pouvez immédiatement voir le changement.

C’est cette modularité qu’apportent Android et One UI de Samsung et qui plaît aux utilisateurs. De cette façon, tout est plus simple et plus organisé, pour une utilisation plus intuitive et logique. Explorez ce système et il sera certainement à votre goût.