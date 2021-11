Il y a une explication canonique de la façon dont le Master Chief pisse dans le costume

La question de savoir comment le Master Chief parvient à faire pipi dans le costume a également tourmenté les développeurs, dont Frank O’Connor, directeur créatif de Microsoft, dans un sens.

Parmi les nombreuses questions qui hantent la communauté des fans de Halo depuis des années, il y a la suivante : « Mais comment le Master Chief fait-il pipi ? ». Sérieusement. Après tout, il est très rare de voir l’icône Xbox sans son costume Mjolnir caractéristique. L’aspect le plus absurde de cette histoire, cependant, n’est pas la question particulière, mais l’existence d’une explication canonique, offerte par Halo : Glasslands, un roman de 2011 écrit par Karen Traviss. C’est un nom bien connu dans le panorama de la littérature ringard : elle est également responsable des romans se déroulant dans l’univers de Gears of War et Star Wars.

De retour à Glasslands, il y a une scène où le sergent Mal Geffen explique que chaque soldat spartiate répond à ses besoins dans le costume, conçu pour prendre l’urine et la recycler. L’un des nombreux aspects qui différencient l’armure Spartan de celle des Marines ODTS (Orbital Drop Shock Trooper). Sur scène, Karen Traviss déclare sur Polygon : « Puisque tout ce que j’écris est motivé par les personnages que je crée (ou développe), j’ai besoin de savoir ce que ça fait d’être dans leur tête » – puis d’ajouter – « et de petits détails sur leur routine. tous les jours font partie de leur construction, même s’ils n’apparaissent jamais réellement sur la page. «

La question de savoir comment le Master Chief parvient à faire pipi dans le costume a également tourmenté les développeurs, dont Frank O’Connor, directeur créatif de Microsoft, dans un sens. Également sur Polygon, il dit: « Oui, nous parlons de ce genre de choses tout le temps. Et nous devons souvent le mettre sur papier », surtout en vue de la série télévisée Halo, qui arrivera à Paramount Plus l’année prochaine. Dans un e-mail, O’Connor précise également que tous les Spartans ont un cathéter, heureusement pas trop invasif, qui fonctionne comme un système de valves hygiéniques pour une efficacité de recyclage maximale. Il est tout aussi vrai, cependant, que cette solution rend l’odeur du Master Chief pas vraiment agréable, naturellement plus soucieux de faire face aux Covenants que des fluides corporels collectés dans la combinaison pendant la durée de la mission.

Dans tout cela, le héros de jeux vidéo de Microsoft s’apprête à revenir le 8 décembre prochain avec Halo Infinite. Enfin un nouveau chapitre de la série après six ans d’absence, en exclusivité sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC. La version bêta du multijoueur est déjà disponible gratuitement, ce qui a démarré un premier événement avec des récompenses intéressantes, dont l’armure de samouraï Yoroi, pour rester sur le sujet des costumes.