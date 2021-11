Giovanni Arena et ses voyages sur TikTok : « J’ai commencé en confinement sans pouvoir voyager »

Le créateur de voyages devenu viral sur TikTok a répondu aux questions les plus recherchées de Google à son sujet, en parlant de ses débuts et de ses passions.

Sur les plateformes de partage, il est connu comme le travel boy mais son métier est officiellement celui de créateur de voyages, auteur de contenus dédiés au thème vaste et de plus en plus populaire du voyage. Giovanni Arena est un influenceur qui à l’âge de 26 ans a fait de sa passion un vrai métier, et aujourd’hui il parle d’excursions et de curiosités des endroits les plus intéressants – proches et lointains – de la planète entière. Son activité lui a valu l’intérêt de plus d’1 million de personnes qui le suivent sur TikTok à ce jour, tandis que les contenus publiés sur Instagram sont régulièrement suivis par 300 000 personnes. Netcost-security.fr l’a interviewé en lui envoyant les questions les plus fréquemment posées au moteur de recherche Google par les fans qui le recherchent en ligne.

Début pendant la pandémie

Comme Khaby Lame, Giovanni a également lancé sa carrière pendant la pandémie de coronavirus, en effet : tout comme l’influenceur Chivasso, lui aussi s’est inscrit sur TikTok précisément à cause des restrictions imposées par le premier confinement : « J’étais assez triste parce que je ne pouvais pas voyage, mais j’ai pris mon disque dur avec tous mes anciens voyages et j’ai dit ‘Allez, jetons-les sur TikTok’, et à partir de là, ils ont commencé à tourner mes vidéos ». Depuis TikTok, Giovanni est également passé à proposer ses contenus sur Instagram au format Reel, en les adaptant au fil du temps pour ses téléspectateurs : « Maintenant, je fais des vidéos pour ma communauté, pour faire voyager les gens avec leur esprit ».

Son pays préféré

De tous les endroits visités au cours de sa carrière de voyageur par passion et par métier, l’Indonésie est celui qui a le plus marqué Giovanni : « Cela m’a fait comprendre et embrasser la diversité, car j’aime vraiment me mettre à la place de l’autre et comprendre comment ils voient le monde, c’était une culture différente, cela m’a juste transformé en un autre monde.

Les sujets abordés lors de l’entretien étaient nombreux : des souvenirs de voyage liés à Florence, Milan et Venise à son livre sur les voyages low cost, « Bienvenue en classe économique », en passant par la passion pour la musique et les vinyles (« Mon premier voyage seul était à Londres, pour le concert de Lady Gaga ») et pour ses vidéos virales : « Il n’y a pas de secret pour atteindre la viralité ; l’important est d’être soi-même et de communiquer sa personnalité ».