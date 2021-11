La caméra holographique peut voir à travers les tissus et les os humains

Une nouvelle caméra développée par des chercheurs aux États-Unis d’Amérique (USA) est capable de voir à travers presque tout, y compris les tissus et les os humains.

La caméra holographique a également le potentiel de capturer des images d’objets en mouvement rapide.

Un groupe de chercheurs de la McCormick School of Engineering de Northwestern, aux États-Unis, a développé une nouvelle caméra holographique haute résolution qui peut atteindre les coins et voir à travers la peau et les os.

Notre technologie inaugurera une nouvelle vague de potentiel d’imagerie.

Florian Willomitzer, de la McCormick School of Engineering de Northwestern et premier auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué.

Le champ d’investigation relativement nouveau s’appelle l’imagerie hors champ (NLoS) et est guidé par un niveau de résolution très élevé. Ainsi, en plus de la caméra capturant des images à travers les tissus et les os, elle a le potentiel de capturer des images d’objets se déplaçant rapidement, tels que des voitures qui accélèrent ou même les battements d’un cœur.

Nos prototypes de capteurs actuels utilisent la lumière visible ou infrarouge, mais le principe est universel et pourrait être étendu à d’autres longueurs d’onde. Par exemple, la même méthode pourrait être appliquée aux ondes radio pour l’exploration spatiale ou l’imagerie acoustique sous-marine. Il peut être appliqué à de nombreux domaines…

dit Willomitzer.

Comme l’a déclaré le premier auteur de l’étude, la technologie utilisée dans la nouvelle caméra pourrait être appliquée à divers domaines, de l’imagerie médicale, de manière non invasive, à l’inspection industrielle d’espaces restreints ou restreints.

La technologie utilisée dans la caméra crée des images cohérentes

La technologie utilisée dans la caméra intercepte la lumière diffusée par un objet afin de reconstruire les informations existantes pour révéler l’objet d’origine. Les chercheurs le comparent à une lampe de poche qui brille dans une main.

Dans cet exemple, bien que vous ne voyiez qu’un grand point de lumière formé dans votre main, par la lampe de poche, la technologie vous permet de voir l’os, car elle capture cette lumière diffusée et la reconstruit en une image cohérente.

Selon les chercheurs, cette technologie utilisée dans la caméra holographique peut être appliquée à différentes fins, telles que la visualisation d’un organe à l’intérieur du corps humain, en passant par tous les tissus et os.

A lire aussi :