La technologie Nvidia DLSS arrive sur Linux via Steam et Proton 6.3-8

La technologie DLSS de Nvidia RTX est l’une des grandes forces de l’entreprise américaine. Et depuis quelques temps déjà, la marque entendait apporter cette nouveauté au système d’exploitation Linux.

Mais maintenant, cette intention est devenue une réalité et la technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS) est enfin arrivée sous Linux via Steam et Proton 6.3-8.

La technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia RTX utilise toute la puissance de l’intelligence artificielle pour augmenter vos fréquences d’images dans les jeux avec des charges de travail graphiquement intenses. Avec lui, les joueurs peuvent utiliser des résolutions et des paramètres plus élevés tout en maintenant des fréquences d’images solides.

Début juin, le constructeur américain avait déjà annoncé qu’il travaillait avec Valve, créateur de Steam, pour apporter sa puissante technologie Nvidia DLSS au système d’exploitation Linux.

Nvidia DLSS arrive enfin sur Linux

Il y a maintenant de bonnes nouvelles pour quiconque possède une carte graphique Nvidia GeForce RTX et souhaite exécuter ses jeux sur le système d’exploitation Linux. La technologie DLSS est enfin disponible dans la bibliothèque de jeux Steam lors de l’exécution via Proton 6.3-8. Pour ceux qui ne le savent pas, Proton est un outil publié par Valve Software qui a été intégré à Steam Play pour permettre d’exécuter des jeux Windows sur Linux de manière très simple.

C’est sans doute l’une des nouveautés les plus attendues par les gamers fans du système open source.

L’outil Proton prend en charge la technologie anti-triche BattleEye, utilisée par plusieurs jeux comme Conan Exiles, DayZ, Planetside 2 et PlayerUnknown’s Battlegrounds. La nouvelle version a cependant amélioré et étendu la prise en charge de 24 nouveaux jeux supplémentaires :