Le Galaxy Note est mort ! Samsung aura enfin arrêté la production de ce smartphone

Les Galaxy Notes ont été l’un des meilleurs smartphones de Samsung ces dernières années, avec une acceptation fantastique au fil des ans. La marque s’est concentrée sur ce modèle comme l’une de ses principales propositions, toujours avec le S Pen présent et comme une option unique.

Ce smartphone sera désormais arrivé en fin de vie, Samsung achevant sa production. Les plans pour l’avenir sont définis et ne passent apparemment pas par la récupération de ce modèle et de toutes ses caractéristiques.

Comme la ligne S, le Galaxy Note est l’un des jalons de Samsung ces dernières années. C’était un smartphone haut de gamme et il a marqué une grande partie de ce qu’est le marché aujourd’hui. Avec son S Pen présent, il a apporté un concept hybride entre une utilisation normale et une (fausse) tablette).

C’est précisément ce concept qui séduit et ravit les utilisateurs chaque année et dans tous les modèles. Sa fin était annoncée, sans avoir vraiment été confirmée, ceci au-delà de l’arrivée du Galaxy Fold, qui a désormais pris sa place.

Les dernières informations avancées révèlent désormais que le Galaxy Note sera définitivement mort. Samsung aura décidé d’arrêter la production de ce smartphone, plus précisément du modèle Galaxy Note 20.

Cette production était toujours active car le Galaxy Note 20 était toujours activement vendu par Samsung. Celui-ci aura désormais été retiré du marché et vu sa vente interrompue, ce qui a entraîné l’arrêt de sa production.

En l’absence de projet de nouveau modèle Galaxy Note en 2022 et avec la bonne acceptation des Galaxy Fold Z et Flip Z, tout indique que la mort est effective et définitive. Ce smartphone n’a plus son espace, qui est désormais occupé par les dossiers pliants de la marque.

Cette mort du Galaxy Note vient clore ce cycle et montrer que le dernier modèle de cette ligne restera un classique. En mettant de plus en plus l’accent sur les nouvelles formes, en particulier sur les pliantes, Samsung dispose désormais d’un plus grand espace pour ses nouveautés.