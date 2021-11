Il y a déjà une date pour la présentation et la sortie de MIUI 13 par Xiaomi

Tous les utilisateurs de smartphones Xiaomi attendent le nouveau MIUI 13. Cette coque de personnalisation Android devrait arriver prochainement et apporter de nombreuses nouveautés pour ces appareils.

Avec plusieurs dates avancées comme probables pour leur arrivée, il n’y a toujours aucune certitude. Maintenant, et selon un leaker connu, il y a déjà une date de sortie pour MIUI 13 et ce sera très bientôt.

Chaque année, Xiaomi publie une nouvelle version améliorée de MIUI. C’est votre personnalisation d’Android et où le fabricant met les nouvelles qu’il crée tout au long de l’année et qui améliorent l’expérience d’utilisation des smartphones.

MIUI 13, qui devrait arriver plus tard cette année, devrait suivre la ligne de développement des versions précédentes. Cela signifie que vous vous concentrerez sur la sécurité, la confidentialité et la modification de l’interface graphique pour la rendre encore plus attrayante et plus simple à utiliser.

Avec quelques informations déjà connues, MIUI 13 est déjà une certitude pour Xiaomi. Le constructeur a déjà reconnu qu’il préparait cette nouvelle version et qu’il devrait la lancer pour de nombreux smartphones déjà connus, en gardant son niveau de mises à jour élevé.

Maintenant, et venant d’un leaker connu, l’information que beaucoup attendaient est arrivée. MIUI 13 aura déjà une date de sortie, prévue pour la fin de l’année, dans un événement que Xiaomi préparera, qui aurait lieu le 16 décembre.

À la même date, qui devrait être la bonne, Xiaomi dévoilera d’autres nouvelles de son catalogue d’offres. Ce devrait être ce jour-là que Xiaomi fera connaître au monde son nouveau smartphone tant attendu, le Xiaomi 12, dans ses variantes.

Étant donné que la présentation concernera la version chinoise de MIUI 13, il est prévu que quelques jours plus tard, la version globale apparaîtra aux utilisateurs. Naturellement, la nouvelle version devra également passer par une phase de test après sa révélation.