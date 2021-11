Bonjour futur ! Terrain virtuel vendu pour 2,1 millions d’euros

Nous sommes chaque jour plus proches de ce que nous avions en tant qu’idées et événements futuristes. Preuve en est, par exemple, la propriété virtuelle qui a été vendue pour 2,1 millions d’euros. Vous l’avez lu, c’est un morceau de terre virtuelle.

Le métavers semble devenir de plus en plus réel…

Selon Tokens.com, un terrain virtuel dans le monde en ligne Decentraland a été vendu pour un montant record de 2,15 millions d’euros. Dans cet environnement en ligne, également connu sous le nom de métaverse, il est possible pour les utilisateurs d’acheter des terrains, de visiter des bâtiments, de se promener et de rencontrer des gens. Dans ce cas, ceux-ci se présentent sous la forme d’avatars.

Ce type d’environnement virtuel a gagné en popularité cette année, les gens étant motivés par la pandémie et le temps passé en ligne qui en résulte.

Decentraland est un type spécifique de métaverse qui utilise la blockchain. Dans celui-ci, les terrains et autres éléments sont vendus sous forme de NFT, qui fonctionnent comme des actifs cryptographiques. Ainsi, les passionnés de crypto achètent une propriété à titre d’investissement spéculatif, en utilisant la crypto-monnaie de Decentraland, le Mana.

Il y a quelques jours, une filiale de Tokens.com, appelée Metaverse Group, a acheté un terrain pour 618 000 Mana, ce qui était l’achat de terrain le plus cher de la plateforme. Selon un porte-parole de Decentraland, à l’époque, ce chiffre équivalait à 2,15 millions d’euros. Ce terrain se trouve sur « Fashion Street » et Tokens.com a déclaré qu’il serait utilisé pour accueillir des événements de mode numériques et vendre des vêtements virtuels pour les avatars.

Au total, le terrain dispose d’un espace en ligne équivalent à 566 mètres carrés.

En juin, un terrain virtuel à Decentraland a été vendu pour 1 295 000 Mana, soit à l’époque environ 815 000 euros. Les acheteurs ont construit un centre commercial virtuel pour vendre des vêtements numériques. Cependant, Reuters affirme avoir visité l’espace à plusieurs reprises et n’avoir vu aucun acheteur.

A lire aussi :