Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 5 annoncé

Milestone et Feld Entertainment ont récemment annoncé le retour des courses de motocross frénétiques et passionnantes, avec le dévoilement de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 et sa date de sortie.

Venez voir plus…

Milestone est une équipe de développement de jeux vidéo qui possède déjà une vaste expérience, notamment dans les titres de course automobile. Des exemples comme MotoGP, Hot Wheels Unleashed ou MXGP 2021 sont quelques-uns des jeux les plus importants de ce chapitre.

Ainsi que Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, qui a récemment vu son nouveau successeur de saison, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.

Et le jeu est déjà à sa date de sortie prévue. Par conséquent, la sortie de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 est prévue pour le 17 mars 2022, pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC (via STEAM). La version PlayStation prend en charge la mise à niveau gratuite de Playstation 4 vers Playstation 5, la version Xbox propose Smart Delivery.

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 5

La prochaine entrée du jeu officiel de la compétition apporte un nouveau mode carrière dans le but de faire de la simulation la plus réelle et la plus immersive qui soit. L’idée sera de permettre aux nouveaux arrivants de se lancer en amateur en développement dans la 250SX Futures Class, tout en visant la gloire d’un Pro.

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 5 présente également le Rider Shape System, une fonction unique du mode Carrière qui affectera les performances des coureurs en cas de chute ou de blessure. La formation et la réalisation de tâches spécifiques sont essentielles pour récupérer et restaurer rapidement le statut de notre pilote, pour rester toujours au top de sa forme !

Avec Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, les joueurs profiteront d’une nouvelle expérience de jeu, enrichie de vélos 2 temps, désormais disponibles dans tous les modes de jeu.

Cependant, le jeu n’oublie pas qui est arrivé maintenant, et pour les nouveaux arrivants, Future Academy fournira toutes les informations nécessaires pour faire ses premiers pas dans le monde du Supercross. Ce didacticiel convivial enseignera aux joueurs les bases du Supercross pour les aider à gravir les échelons du niveau débutant au niveau professionnel ; il propose également de nombreuses options en jeu qui rendront la course accessible à tous, ce qui impactera la récupération de flux, le pilotage assisté et bien d’autres aspects techniques, dans le but de créer une expérience de jeu adaptée à tous les types de joueurs !

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 marque également le retour de Track Editor avec l’expérience classique de création de pistes, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité : Rhythm Section Editor. Ici, les joueurs peuvent mélanger et assortir des modules préexistants pour concevoir des sections de piste préfabriquées complexes, puis les partager avec la communauté.

Et après l’incroyable succès de la dernière édition, The Track Editor Contest sera de retour, et un autre joueur aura la possibilité de créer une piste et de participer à la compétition directement depuis le jeu. Les utilisateurs auront la possibilité de voir leur création reproduite dans la vraie vie et de faire partie du championnat officiel 2022.

Cette fonctionnalité représente une opportunité unique dans l’industrie du jeu vidéo : une piste numérique conçue par les joueurs sera courue par de vrais coureurs dans le Monster Energy AMA Supercross Championship 2022.

Que diriez-vous de courir avec des amis ou seul dans un nouvel environnement magnifique et ouvert ? Le composé est la réponse, avec de nouvelles pistes, de multiples défis croisés et des objets de collection pour débloquer des engrenages supplémentaires.

Le multijoueur en ligne propose également un matchmaking intergénérationnel et porte le défi à une échelle mondiale. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 propose également un mode écran partagé pour jouer avec des amis directement sur le canapé !

E-Sport

Après l’incroyable succès de la dernière édition, E-sport est également de retour à Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, pressant les joueurs d’utiliser toutes leurs compétences et leur attitude pour devenir une légende du championnat eSX sponsorisé par Yamaha !

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 sortira le 17 mars 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC (via STEAM). La version PlayStation prend en charge la mise à niveau gratuite de Playstation 4 vers Playstation 5, la version Xbox propose Smart Delivery.