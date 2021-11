Voici la comète de Leonard, la plus brillante cette année et nous ne le reverrons plus

C’est vrai que cette année on ne peut pas se plaindre. Nous avons déjà eu notre part d’événements célestes impressionnants. Comme vous vous en souviendrez, nous avons vu une pleine lune teintée d’orange, la plus longue éclipse lunaire partielle du siècle et une belle pluie de météores. Cependant, nous n’allons pas fermer le calendrier pour le moment, car nous devons encore signaler un seul événement dans la vie. Oui, une comète arrive !

Si vous pouvez voir la comète Leonard, vous pouvez vous compter chanceux. C’est parce qu’il ne sera plus jamais revu ici.

La comète C/2021 A1 Leonard en route vers la Terre

« La Voie de la Terre » est une comète qui, en plus d’être super rapide, voyageant à grande vitesse, est aussi la plus brillante cette année. Il passera par notre cour vers Noël.

Selon la NASA, son passage est visible à l’œil nu. La comète C/2021 A1 Leonard a été découverte en janvier 2021 par l’astronome Greg Leonard. Selon l’agence spatiale américaine, cette comète devrait devenir visible vers le 12 décembre, date à laquelle elle sera plus proche du Soleil, car c’est le moment où les plus brillantes sont en route.

L’étoile filante n’est pas menaçante. Malgré un déplacement à une vitesse impressionnante de 254 412 km/h, il traversera la Terre à une distance de sécurité. Toute personne vivant dans l’hémisphère nord pourra la voir en premier, après quoi la boule de feu sera remarquée dans l’hémisphère sud fin décembre, début janvier. Leonard passera également près de Vénus le 18 décembre.

Mais comment puis-je voir cette étoile filante ?

Selon le site EarthSky, si vous utilisez des jumelles, vous aurez plus de chances d’admirer cette comète unique, bien qu’elle puisse également être vue sans aide, en fonction de votre emplacement et de l’obscurité du ciel. Si vous le faites, ce sera un événement mémorable. En effet, on n’admirera jamais une telle comète, sachant qu’il faut des dizaines de milliers d’années pour boucler une orbite autour du Soleil.

La photo la plus récente de la comète Leonard, présentée par la NASA, est le résultat de 62 images de la comète et des étoiles de fond, qui ont ensuite été combinées. Les photos ont été prises avec un télescope de taille moyenne en Californie et montrent un beau coma teinté de vert et une longue queue de poussière.