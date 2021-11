Quelle mouture pour quel café ?

SHARDOR Moulin à Café électrique à Temps Réglable, Moulin à épices pour le café, Lames en Acier Inoxydable pour une Mouture Uniforme, Moulin Familial sans BPA 70g

☕[FORTE PUISSANCE]: SHARDOR moulin à café a une conception de lame en forme de Z, ce qui rend la mouture plus uniforme et la poudre plus délicate, vous permettant d'avoir une meilleure expérience. La lame en acier inoxydable alimentaire du moulin à café assure une puissance élevée et permet de gagner du temps dans le processus de broyage. ☕[MINUTERIE ET RÉGLABLE]: Ce moulin à café peut moudre sur une minuterie, maintenant tout ce que vous avez à faire est de verser les ingrédients, appuyer sur le bouton, régler le temps et il s'arrêtera automatiquement quand il aura terminé, vous faisant gagner du temps à vous et à votre famille et obtenant la poudre que vous voulez avec facilité. ☕[MULTI-FONCTIONNEL]: Ce moulin a café électrique ​est adapté à la plupart des besoins de broyage, expérimentez un mode de vie différent et pratique. Grains de café, épices, herbes, poivrons ou autres ingrédients alimentaires, quelques dizaines de secondes suffisent pour obtenir une poudre fine ☕[TASSE AMOVIBLE] : La coupelle de broyage est amovible et la coupelle retirée peut être lavée à la main ou mise au lave-vaisselle pour libérer vos mains et mieux nettoyer, ce qui garantit le goût original du prochain ingrédient à broyer. ☕[MOUTURE SILENCIEUSE]: Le bruit moyen de ce moulin est d'environ 60 décibels, ce qui est plus silencieux que la moyenne des moulins à café. Il crée de bonnes conditions pour que vous puissiez moudre régulièrement la nuit, et le faible niveau de bruit n'affectera pas votre repos et celui de votre famille et vous permettra de passer une bonne matinée.