Oukitel RT1 – La tablette la plus robuste du marché avec une batterie de 10000 mAh

Des activités que l’on associe à peine aux tablettes ou smartphones sont de plus en plus liées à ce monde technologique. Que ce soit pour avoir accès à des logiciels spécifiques, être présent sur les réseaux sociaux ou pour communiquer avec d’autres personnes, même les emplois les plus sales nécessitent déjà l’inclusion de ces technologies pour suivre l’évolution du marché.

Les smartphones robustes sont désormais faciles à trouver, mais les tablettes offrent une plus grande productivité. Par conséquent, nous vous proposons aujourd’hui l’Oukitel RT1, qui est la tablette la plus robuste du marché avec une batterie énorme.

Oukitel, qui dispose d’une large gamme de smartphones robustes, vient de présenter sa première tablette robuste, en pensant aux consommateurs qui travaillent dans des conditions extrêmes, mais qui ont besoin de la polyvalence et de la productivité d’un de ces appareils pour soutenir leurs activités.

L’Oukitel RT1 bénéficie donc des certifications IP68 et IP69K, qui lui garantissent une plus grande résistance à l’eau et à la poussière dans différentes conditions. De plus, il a été testé dans des chutes allant jusqu’à 1,5 mètre, étant ainsi également résistant dans ces scénarios.

L’énorme batterie de 10 000 mAh garantira une autonomie considérable, sans compromettre la productivité, même loin d’un chargeur pendant de nombreuses heures.

Comprend des caméras avant et arrière de 16 MP, assurant une capture vidéo HD et des photos de bonne qualité. C’est idéal pour les appels vidéo ou même pour envoyer des photos aux clients ou à l’entreprise, du travail en cours.

L’écran est de 10,1 pouces, avec une résolution FullHD+, dispose d’un processeur Helio P22 et de 4 Go de RAM + 64 Go de stockage interne, avec possibilité d’extension par carte microSD. En outre, il s’agit d’un LTE double SIM.

Cette tablette robuste Oukitel RT1 est disponible en noir et orange pour 228,20 € (avec frais déjà attachés).

Oukitel RT1