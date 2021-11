Spotify teste un flux vidéo similaire à TikTok

TikTok a changé le monde et a attiré les utilisateurs vers un format très particulier, au point que de nombreuses personnes anonymes sont désormais des stars d’Internet. YouTube n’est plus privilégié, Instagram a tenté de copier la tendance et même Spotify veut s’emparer du nouvel engouement des courtes vidéos sur le réseau social chinois.

Selon ce qui a été révélé, Spotify pourrait développer une plate-forme pour attaquer le marché vertical de la vidéo. Cependant, votre produit peut ne pas être aussi chaotique que TikTok.

Spotify Discover, le TikTok du streaming musical

Identifié par le concepteur du produit Chris Messine, la nouvelle fonctionnalité Discover de Spotify est apparue pour la première fois dans la version bêta de l’application mobile. Toucher l’icône Découvrir dans la barre d’outils en bas de l’écran affiche une vidéo en plein écran pour accompagner un court clip musical.

Bien que Messina ne montre que trois vidéos Discover, elles ressemblent toutes à des extraits de vidéos musicales officielles.

Comme nous pouvons le voir, la navigation de Spotify Discover semble fonctionner de la même manière que TikTok, permettant aux utilisateurs de faire défiler vers le haut et vers le bas pour basculer entre les vidéos. Le nom de la chanson, l’artiste et la couverture de l’album apparaissent dans une barre en bas de l’écran, et les utilisateurs peuvent aimer une vidéo en cliquant sur une icône en forme de cœur.

Spotify Discover semble viser à rendre la découverte de nouvelles musiques un peu plus attrayante. A ce titre, cet outil de suggestion musicale peut être utile lorsque l’utilisateur souhaite créer ses playlists.

Cependant, Discover perd un peu par le fait en faisant défiler les clips. Dans TikTok c’est une activité rarement menée dans un but productif, son attrait réside dans sa capacité à attirer la curiosité avec la facilité de voir de plus en plus rapidement.

Chez Spotify, nous effectuons régulièrement une série de tests dans le but d’améliorer notre expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d’autres servent simplement d’expérience d’apprentissage importante. Nous n’avons plus de nouvelles à partager pour le moment.

Un porte-parole de Spotify a déclaré à Mashable.

Ainsi, et après ces déclarations, tout était ouvert. On ne sait pas si cet outil sera destiné à l’avancement ou s’il s’agit simplement d’un exercice de créativité du service de streaming musical. Cependant, la vérité est que les tests ont déjà un produit très bien fini, comme nous pouvons le voir.

TikTok continue d’influencer les services les plus puissants sur Internet.