Fortnite Chapter 2 se terminera dans quelques jours : voici l’événement qui va démarrer la prochaine ère

Le 4 décembre, les joueurs devront affronter une dernière fois la Reine du Cube. Voici ce que vous devez savoir sur « The End », l’événement Fortnite qui lancera le chapitre 3.

Avec décembre aux portes, Fortnite s’apprête à conclure non pas la saison en cours, Al Cubo, mais tout le chapitre 2. Il le fera avec un événement qu’Epic Games définit « climatique » et qui prend le nom de « The End ». « , la fin. Le 4 décembre, à 22h00 italiennes, joueurs et joueuses devront affronter une dernière fois la Reine du Cube pour tenter de sauver l’île de son pouvoir destructeur. Pour plus de détails, The End sera un événement unique d’une trentaine de minutes, pour se réunir en grandes équipes de 16 utilisateurs. Compte tenu du caractère unique de l’initiative, les replays ne seront pas disponibles, il doit donc être une préoccupation personnelle de faire des enregistrements de vos parties. Même la liste de lecture dédiée ne redémarrera pas. C’est parce qu’à la fin de The End, ce sera au tour du chapitre 3.

A noter qu’Al Cubo se terminera un jour plus tôt que l’événement, il est donc bon de terminer toutes les missions pour en profiter au maximum. Soit dit en passant, si vous les terminez avant la fin de la saison, vous recevrez 225 000 points XP en récompense. De manière générale, Epic Games recommande de prioriser les missions suivantes :

Terminez les missions Cube Queen’s Page 1 et 2

Collectionnez des bouteilles de couleur arc-en-ciel et d’encre pour déverrouiller les styles de poisson Toona

Échangez les Battle Stars restantes contre des récompenses

Au cas où il serait difficile de terminer les missions susmentionnées, n’ayez crainte : les packs de missions, tels que Drift, seront reportés à la saison suivante. Contrairement à ce qui s’est passé en 2019 avec l’événement surprise du trou noir, Epic Games a publié diverses informations sur The End, bien que peu liées au futur chapitre 3, dont on sait très peu de choses. Un nouveau rebondissement est certainement à prévoir, notamment en ce qui concerne la carte.

Il y a une grande attente pour cet événement Fortnite, un titre qui a encore accru sa popularité au cours des dernières saisons. Le mérite revient à l’écosystème construit ces derniers mois, avec notamment des crossovers (le dernier est avec Naruto), des initiatives virtuelles de grande profondeur (visites de musées et concerts) et des collaborations avec des entreprises, comme le cas de Ferrari et Balenciaga. Il ne reste plus qu’à préparer la « fin » pour espérer un nouveau départ au sein du célèbre battle-royale d’Epic Games.