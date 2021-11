OVNI : des phénomènes inexpliqués forcent le Pentagone à lancer une nouvelle enquête

Il y a des événements qui n’ont toujours pas d’explication. Or, ces phénomènes vont désormais inquiéter le Pentagone. Selon des rapports, le département américain de la Défense est en train de créer une unité pour enquêter sur les objets volants non identifiés (OVNI). C’est parce qu’il y a de nouvelles « observations » mystérieuses à proximité de zones militaires hautement sensibles.

Cette décision a été prise par la secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks et le directeur américain du renseignement national.

Les ovnis sont une préoccupation pour les États-Unis… qui sera derrière ces événements ?

Dernièrement, le phénomène ovni a été à l’ordre du jour du département américain de la Défense. Il y a plusieurs observations, des situations avec des témoignages crédibles encore inexpliqués. Ainsi, cet ordre intervient cinq mois après qu’un rapport de renseignement américain classifié sur d’éventuels ovnis extraterrestres n’ait pas été concluant.

C’est-à-dire que les événements rapportés sont restés inexpliqués et certains ont même été filmés par des pilotes de chasse près des zones d’essai militaires.

Le nouveau département concentrera son attention sur les incidents dans ou à proximité des zones désignées « espace aérien à usage spécial » (SUA) qui sont strictement contrôlées et bloquées pour l’aviation générale en raison de problèmes de sécurité.

S’agira-t-il de technologies extraterrestres ou d’ennemis américains ?

La position logique est que ces technologies peuvent être utilisées par des pays rivaux. Ces phénomènes aériens non identifiés (PAU), qui ont été détectés par des pilotes militaires dans le passé, peuvent constituer une menace et il n’y a aucune explication scientifique à leur compréhension.

Ce nouveau département s’appelait l’Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), le successeur du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés de l’US Navy. La nouvelle division sera supervisée par un groupe d’experts de la communauté militaire et du renseignement.

Un examen officiel principalement classifié des rapports d’ovnis publiés en juin a déterminé que la plupart des quelque 120 incidents au cours des 20 dernières années peuvent être expliqués et n’avaient rien à voir avec une technologie américaine ou étrangère inconnue ou secrète.

Mais ils n’ont pas pu expliquer certains rapports et vidéos captivants réalisés par des militaires.

L’année dernière, le Pentagone a publié une vidéo encore inexplicable, prise par des pilotes de la Navy, d’objets se déplaçant à des vitesses incroyables, tournant et disparaissant mystérieusement.

Le test chinois en juillet d’un véhicule hypersonique de circonférence mondiale capable de lancer un missile séparé tout en voyageant à plus de cinq fois la vitesse du son a averti Washington que Pékin pourrait disposer de technologies que les États-Unis n’ont pas encore développées.