Snapdragon 8 Gen 1 apparaît sur AnTuTu avec 1 million de points

La course au meilleur SoC du marché est de plus en plus compétitive. Les grandes marques de ce segment font de leur mieux pour disposer d’équipements puissants afin d’offrir au consommateur la meilleure et la plus rapide expérience possible sur leurs appareils mobiles.

Selon les dernières nouvelles de l’industrie, le nouveau processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm est maintenant apparu sur AnTuTu avec une note de 1 million de points.

Snapdragon 8 Gen1 marque 1 million de points sur AnTuTu

Au fur et à mesure que les marques construisent des équipements plus puissants, il sera normal que les tests qu’elles subissent affichent des scores plus élevés. Récemment, le nouveau et puissant SoC MediaTek MT6983 / Dimensity 2000, intégré dans un smartphone Vivo V2184, est apparu sur la plateforme AnTuTu, la plus populaire au monde en son genre, où il affichait une note impressionnante supérieure à un million de points, plus précisément 1 002 220 .

Mais ce processeur n’était pas le seul à atteindre des chiffres aussi élevés. Désormais, sur la même plateforme de banque, le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm a vu le jour. Snapdragon 8 Gen1, anciennement appelé Snapdragon 898, a également été testé et est apparu dans AnTuTu dépassant la barre du million de points. Le chiffre exact était de 1 035 020, légèrement supérieur à la puce MediaTek de Taïwan.

La différence de score obtenu par les équipements des deux marques finit par ne pas avoir de différence significative. Et, en pratique, cette différence passera presque imperceptiblement dans l’utilisation des appareils mobiles.

Pour l’instant, on ne sait pas quel smartphone sera à l’origine de l’incroyable classement Qualcomm SoC. Cependant, certaines rumeurs suggèrent qu’il s’agit du Xiaomi 12, qui pourrait être le premier smartphone à arriver sur le marché avec ce puissant processeur. Il y a aussi ceux qui considèrent que les tests ont été effectués avec le OnePlus 10 Pro, qui devrait être lancé en janvier 2022.